Covid: Alain Maron contre l’idée de limiter l’accès aux transports en commun

Pour le ministre de la Santé de la région bruxelloise, limiter l’accès aux transports en commun afin de diminuer la propagation du coronavirus n’est pas une bonne idée.

Invité ce jeudi matin dans les locaux de Bel RTL, Alain Maron s’est exprimé sur le comité de concertation de ce jeudi.

S’il estime qu’il est important de respecter les mesures sanitaires actuellement en vigueur, il refuse de freiner l’accès aux transports en commun, comme le préconise le GEMS dans son rapport.

"À ce stade, il n’est pas question de limiter l’accès aux transports en commun, assure Alain Maron. Dans une ville comme Bruxelles, la moitié des ménages n’ont pas de voiture. Si on limite l’accès aux transports en commun, on limite la possibilité d’avoir une quelconque mobilité." Et le membre d’Ecolo d’estimer que c’est une mesure qui est "très difficile à mettre en œuvre dans une grande ville comme Bruxelles".

Pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, le ministre bruxellois de la Santé propose plutôt de porter un masque FFP2. Mais là encore, il ne veut pas l’imposer - "L’idée de le rendre obligatoire n’est pas sur la table" - même si "ça pourrait l’être à l’avenir".

"Si la situation devait complètement déraper dans les hôpitaux dans les prochaines semaines, il est évident que des mesures supplémentaires devront être prises à ce moment-là. Mais nous n’en sommes pas là", conclut Alain Maron.