Les jeunes ont-ils leur place en politique? L’interview croisée d’un débutant et d’un expérimenté chez DéFI (vidéo)

Quelle place pour les jeunes en politique? En ce début d’année, L’Avenir s’associe avec l’ULiège pour un dossier sur cette thématique.

En partenariat avec l’Avenir, les étudiants de master 2 en journalisme de l’Université de Liège sont partis à la rencontre de personnalités politiques. Pour chaque parti francophone, ils ont interrogé un jeune et un plus expérimenté. Pour DéFI, on retrouve ainsi la députée fédérale Sophie Rohonyi (34 ans) et le ministre bruxellois Bernard Clerfayt (60 ans).

Si les deux membres DéFI s’entendent à dire qu’il faut laisser plus de place aux jeunes sur la scène politique, ils ont tout de même chacun leurs propres combats en ce qui concerne les jeunes. Question de la majorité sexuelle pour Rohonyi, employabilité des jeunes pour Clerfayt. L’ancienne génération et la nouvelle se font face. Alors, choc intergénérationnel ou entente cordiale? Découvrez les réponses des deux élus DéFI dans la vidéo en haut de cet article.