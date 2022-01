Les jeunes ont-ils leur place en politique? L’interview croisée d’un débutant et d’un expérimenté au PTB (vidéo)

Quelle place pour les jeunes en politique? En ce début d’année, L’Avenir s’associe avec l’ULiège pour un dossier sur cette thématique.

Il existe plusieurs stéréotypes et idées reçues concernant la politique et les jeunes: "La politique n’intéresse pas les jeunes", "Les jeunes n’y comprennent rien", "Ils votent juste par obligation". Mais qu’en est-il vraiment? Pour répondre à ce questionnement, les étudiants en journalisme de l’université de Liège ont rencontré deux politiciens, un expérimenté et un débutant de chaque parti francophone.

Pour le PTB, John Beugnies député wallon de 54 ans représente le politicien le plus expérimenté.

Du haut de ses 26 ans, Giulia Pirard, responsable du secrétariat à Liège et du mouvement des femmes est le visage de la jeunesse de ce parti.

Tous les deux ont accepté de répondre à ces questions dans la vidéo à découvrir en haut de cet article.