Les jeunes ont-ils leur place en politique? L’interview croisée d’un débutant et d’un expérimenté au PS (vidéo)

Quelle place pour les jeunes en politique? En ce début d’année, L’Avenir s’associe avec l’ULiège pour un dossier sur cette thématique.

"Les jeunes ne s’investissent pas en politique", ou pire encore "les jeunes ne comprennent rien à la politique." Quand on entend ces idées reçues, on a l’impression que les jeunes et la politique, c’est loin d’être une histoire d’amour. Mais qu’en est-il vraiment? Pour démêler le vrai du faux, les étudiants en journalisme de l’université de Liège ont réalisé une série de vidéos en collaboration avec l’Avenir. Pour chaque parti francophone représenté dans les différents parlements, ils sont allés à la rencontre de deux politiciens: un expérimenté et un débutant.

Pour le PS, le terme "expérimenté" semblerait presque inadéquat pour qualifier le politicien rencontré. En effet, il s’agit tout simplement d’Elio Di Rupo : actuel ministre-président du gouvernement wallon, ancien Premier ministre, ex-président du PS, bourgmestre de Mons pendant près de 20 ans… Un véritable dinosaure en politique! La politicienne qui représente la jeunesse n’a pas non plus à rougir de son CV. Agée d’à peine 29 ans, Mélissa Hanus a été élue députée fédérale à 26 ans. Elle est la plus jeune Belge à ce niveau de pouvoir! Bref, deux pointures pour répondre aux questions dans la vidéo en haut de cet article.