Les jeunes ont-ils leur place en politique? L’interview croisée d’un débutant et d’un expérimenté chez Ecolo (vidéo)

Quelle place pour les jeunes en politique? En ce début d’année, L’Avenir s’associe avec l’ULiège pour un dossier sur cette thématique.

Les jeunes de l’Université de Liège débarquent sur les réseaux de l’Avenir. Et avec eux, toute une ribambelle de personnalités politiques francophones… Aujourd’hui, c’est au tour d’Ecolo de passer à l’interview.

Caméra et micro dans la besace, les étudiants de Master journalisme à Liège partent à la rencontre des six partis politiques traditionnels francophones. PTB, Ecolo, PS, cdH, DéFI et MR, cuisinés sur le thème des jeunes et de la politique. Le concept: confronter au sein d’un même parti les réponses d’un "newbie", et celles d’un mandataire plus âgé. Six partis pour six vidéos et au tour d’Ecolo ce samedi matin.

Du côté des Verts, on retrouve dans le rôle de la jeune pousse Margaux de Ré, députée Ecolo au Parlement bruxellois et à la Communauté française. Du haut de ses 31 ans, elle affiche deux années de mandature à son compteur. Face à elle, l’eurodéputé Philippe Lamberts. Présent sur la scène politique depuis 1995, il fêtera au mois de mars ses 59 printemps.

Les deux interviews (tournées séparément) suivent le même canevas de questions: “Quelle communication sur les réseaux sociaux?”, “Quelle place accordée aux nouvelles générations en bureau politique?”, “Peut-on parler de désintérêt pour la politique chez les jeunes?”… De quoi parfois révéler une vision commune, parfois l’existence d’un fossé intergénérationnel. À découvrir dans la vidéo en haut de cet article. Et en bonus, un quiz ci-dessous:

<iframe src="//www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/mdtk/01635800/zone/14/showtitle/1/src/qxz0u0z" true"="" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" allow="autoplay" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade" width="100%" height="425=">