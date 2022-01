Chiffres Covid ce jeudi 6 janvier en Belgique: la moyenne des cas bondit de 82%, les soins intensifs en baisse de 17%

La hausse de la moyenne des contaminations journalières reste vertigineuse suite à la 5e vague de l’épidémie de coronavirus en Belgique due au variant Omicron.

En ce jour de Codeco, qui doit se pencher sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 dans notre pays, la flambée des cas initiée le jeudi 30 décembre se poursuit avec une hausse exponentielle par rapport à la semaine précédente: +53 % dans le bilan de lundi, +69 % mardi, +79 % mercredi et désormais +82% selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour ce jeudi matin.

Entre le 27 décembre et le 2 janvier, 11.778 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour. Ce chiffre était descendu à 6.199 lors du rapport du mercredi 29 décembre sur la fin de la 4e vague due au variant Delta qui avait atteint une moyenne de 18.000 cas par jour lors du pic début décembre.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 2,2 millions d’infections au coronavirus ont été diagnostiquées. Et cela va encore grimper puisqu’on a observé un chiffre record de 27.199 personnes testées positives au Covid-19 en Belgique ce lundi 3 janvier 2022, soit 5.000 de plus que le précédent record qui datait du 27 octobre dernier.

On repasse sous la barre des 500 patients en soins intensifs

Près de 67.200 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 18,4%.

Sur la même période, 23 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-26%), portant le bilan à environ 28.400 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Entre le 30 décembre et le 5 janvier, il y a eu en moyenne 169 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 28% par rapport à la période de référence précédente. Ce chiffre était de 162 dans le rapport de la veille, 156 mardi, 149 lundi, 143 dimanche et samedi, 135 vendredi et 132 jeudi dernier, jour du début de cette 5e vague.

Au total, 1.882 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 470 patients traités en soins intensifs (-17%), un total plus vu depuis le 11 novembre. Pour rappel, lors des quatre premières vagues de Covid-19 en Belgique, ce nombre était monté respectivement jusqu’à 1.286, 1.474, 946 et 840.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,16. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants atteint 1.108 sur 14 jours.