Ranking ATP : David Goffin demeure sous pression

Notre compatriote, qui a entamé sa saison, doit encore défendre pas mal de points lors du premier trimestre 2022.

Quatre mois et six jours après sa dernière apparition sur le circuit ATP (défaite au premier tour de l’US Open) et presque huit mois (9 mai 2021) après sa dernière rencontre gagnée en simple (contre Caruso au tournoi de Rome), David Goffin a relancé la mécanique la nuit passée lors du deuxième tour (le Liégeois était bye au premier) du tournoi ATP 250 de Melbourne contre Alex Molcan (ATP 88).

Après des semaines de disette et une période de revalidation pour soigner un genou meurtri, on pourrait croire que notre numéro 1 (ATP 39) avait le temps de reprendre en douceur et sans pression avec peu de points à défendre au classement mondial. Ce ne sera pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce que dans son total actuel de points, David Goffin compte encore des unités récoltées en 2019 et 2020 quand son tennis était plus performant et ses résultats plus brillants. Des unités qui ont été gelées totalement ou en partie jusqu’à la fin août 2021 et qui disparaissent maintenant semaine après semaine. Lundi prochain, par exemple, le joueur de Germain Gigounon perdra les 220 points récoltés à l’ATP Cup en 2019. Fin février, les 250 points de la victoire de David à Montpellier en 2021 à la même période quitteront aussi son viatique.

S’il ne se montre pas rapidement performant, l’ancien finaliste du Masters 2017 pourrait encore descendre lentement mais sûrement au sein du classement ATP qui, chaque lundi, annule les résultats de l’année dernière pour les remplacer par ceux de cette saison. Ce ranking prend en compte les résultats récoltés dans les quatre épreuves du Grand Chelem, huit Masters 1000 et les sept meilleures performances réalisées dans les autres compétitions (ATP Cup, ATP 500, ATP 250, Challenger, ITF). Ce qui fait un total de 19 épreuves auxquelles peuvent s’ajouter les points décrochés au Masters de fin de saison pour les meilleurs. Les joueurs qui ne participent pas aux Grands Chelems et aux Masters 1000 peuvent comptabiliser à la place dans leur total des tournois moins relevés.

Pour en revenir à David Goffin, au fur et à mesure que la saison avancera, il devra défendre de moins en moins d’unités avec notamment un quatrième trimestre 2022 où chaque performance s’assimilera à un coup gagnant. Cette saison pourrait marquer un tournant dans la carrière du Liégeois qui ne sera plus protégé et devra prouver chaque semaine qu’il possède encore les qualités pour retrouver une place dans le Top 20.