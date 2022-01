Tihange-Tinlot: une liaison platonique de 40 ans?

Depuis 40 ans, on parle de la fameuse liaison Tihange-Tinlot. Où en est-on exactement? Voici les grandes étapes, en texte et en vidéo.

Le saviez-vous? Quand elle a été imaginée, pendant les années 80, la liaison Tihange-Tinlot devait servir de route d’évacuation en cas d’accident à la centrale de Tihange. Et pourtant, 40 ans plus tard, à l’aube de la sortie du nucléaire, elle n’est toujours pas achevée. En cause, un permis qui périme et pour lequel il faut introduire une nouvelle demande, des agriculteurs qu’on essaie d’exproprier sans leur dire quelle partie de leurs terres la route va traverser. Bref, sans doute un des plus beaux exemples de gestion "à la belge" et une lenteur qui fait concurrence aux travaux du palais de justice de Bruxelles.

Aujourd’hui, les deux premières parties de la route sont presque terminées. Quant à la troisième phase, la demande de permis est en cours et les agriculteurs devraient prochainement recevoir des offres concrètes d’expropriation.

La quatrième phase du projet prévoit la construction de deux ronds-points à Tinlot: l’un d’entre eux se situera au croisement de la N66 et de la route du Condroz, à la place du pont. L’autre se trouvera au carrefour de la route du Condroz et de la rue de Tillesse. Dans le meilleur des scénarios, la route pourrait ouvrir fin 2024.

Désenclaver le Condroz

À défaut de servir de route d’évacuation, la liaison Tihange-Tinlot permettra de désengorger Huy et désenclaver le Condroz, en le reliant à l’E42. "Certaines entreprises ne veulent plus venir dans la région, juste parce qu’il y a un problème de mobilité. De plus, les camions ont beaucoup de kilomètres de détour à faire", détaille Caroline Cassart, bourgmestre d’Ouffet.

Pour vous aider à mieux comprendre cet épineux dossier, les étudiants en journalisme de l’université de Liège se sont associés à L’Avenir Huy-Waremme pour réaliser une vidéo. Qui reprend l’histoire de cette liaison Tihange-Tinlot qui, après 40 ans, n’a toujours pas abouti…