Le Covid a boosté le secteur du livre

Forcés de rester davantage chez eux, les gens ont repris goût à la lecture. Les ventes de bouquins ont explosé en 2021.

Le livre fait à nouveau recette. Ce qui n’était plus trop le cas avant la pandémie que nous vivons. Le fait de rester confiné chez soi, d’avoir un budget plus important pour les loisirs les plus simples puisqu’il est difficile de voyager, qu’on achète sans doute moins de vêtements et qu’on s’est moins rendu au restaurant, tout cela a permis au secteur du livre de connaître deux années de rêve. Nous interrogeons deux éditeurs, Olivier Weyrich, de Neufchâteau et Thierry Lefèvre (Memory, à Sainte-Ode), ainsi que la librairie Croisy, à Bastogne, pour savoir comment cela se passe dans leur domaine.