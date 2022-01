Farid répond à votre question météo: la neige et le verglas pourraient faire leur retour vendredi sur une bonne partie du pays

La question du jour est celle de Clémentine de Henri-Chapelle (Liège): "Salut Farid, pensez-vous que les grands axes seront praticables vendredi matin dans la région de Henri-Chapelle? Merci d’avance!". Farid donne sa réponse et ses tendances météo.

Salut Clémentine, tout d’abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Henri-Chapelle se trouve tout de même à 340 m d’altitude et j’ai une petite crainte pour vendredi. En effet, une perturbation arrivera milieu-fin de nuit sur des sols encore froids et pourra donner un peu de neige. Pas de quantités énormes mais assez pour rendre temporairement la circulation difficile surtout sur les axes secondaires.

Cela devrait fondre rapidement le matin mais attention à de fortes giboulées l’après-midi pouvant blanchir le sol en peu de temps par isothermie. En soirée, une nouvelle perturbation est à surveiller et pourrait à nouveau causer des embarras de circulation mais après l’heure de pointe, on tient ça à l’œil.

Et ailleurs sur le pays?

Une petite dorsale anticyclonique va gonfler sur le pays éjectant l’instabilité vers l’Allemagne. Alors en matinée, on pourra retrouver quelques reliquats d’averses avec une petite ondée sur les Brabants, Namur et l’Ardenne (neige > 550 m) alors qu’il fera plus sec et lumineux en allant vers le Hainaut et même ensoleillé sur la Flandre.

Au fil des heures et l’après-midi, une météo plus sèche partout avec de belles éclaircies entre les champs de cumulus et un mercure affichant 4 à 6°C en plaine (0 à 2°C sur le haut-relief où la neige fondra légèrement même sur les sommets). Le vent sera faible orienté ouest devenant assez fort à la côte de sud-ouest fin d’après-midi. Un voile de nuages assez épais arrivera d’ailleurs de la mer annonçant une zone pluvio-neigeuse et quelques problèmes de circulation sur le sud fin de nuit suivante...