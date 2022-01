"Don’t Look Up" devient le 3e film le plus vu de l’histoire de Netflix

"Don’t Look Up" continue de faire un tabac sur Netflix. En quelques semaines à peine, il est devenu le troisième film le plus vu de l’histoire de la plateforme.

"Don’t Look Up" - une comédie cynique et cosmique au casting étoilé, dans laquelle tout est inventé… mais où tout pourrait potentiellement arriver - est le film à succès du moment sur Netflix.

Mis en ligne le 24 décembre sur la plateforme de streaming, le film est déjà devenu le 3e film le plus vu de l’histoire de Netflix. En à peine 12 jours.

"Don’t Look Up" cumule 263 millions d’heures de visionnage depuis sa sortie le jour du réveillon de Noël. Et s’il continue, le film d’Adam McKay pourrait bien détrôner "Red Notice" et "Bird Box" des deux premières places du podium.

Le classement se base sur les 28 premiers jours de mise en ligne.

Le Top 10 des films les plus vus sur Netflix. Netflix