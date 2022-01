Sur la table du Codeco: de la prudence et du nouveau pour la rentrée scolaire

Un Comité de concertation se tient ce jeudi matin. Il y sera question de la rentrée dans les écoles, lundi, avec quelques changements à la clé. Et de vigilance face au variant Omicron, responsable d’une recrudescence des contaminations.

Après la séquence compliquée de la fin de l’année dernière, les autorités politiques espèrent ramener un peu de stabilité et de sérénité dans la gestion de la crise sanitaire.

La séquence de ce début d’année comprend deux Codeco. Celui de ce jeudi à 9 h 30 est "plus ponctuel", indique-t-on au fédéral, tandis qu’un autre suivra – la date du 14 janvier est évoquée -, censé offrir des perspectives à plus long terme. C’est entre autres le fameux "baromètre", qui permettrait de baliser la gestion en fonction de l’évolution de la situation. De premiers éléments pourraient déjà être avancés ce jeudi, cela étant.

Comment agir face à Omicron?

Ce jeudi matin, les autorités du fédéral et des entités fédérées seront avant tout amenées à évaluer la situation épidémiologique à l’aune de la progression du variant Omicron.

La recrudescence et l’accélération des contaminations sont plus que palpables: plus de 11 000 par jour en moyenne du 26 décembre au 1er janvier, soit 79% de plus que la semaine précédente. Les admissions en soins intensifs et décès sont à la baisse, mais les hospitalisations repartent à la hausse; 162 par jour en moyenne entre le 29 décembre et le 4 janvier, soit une hausse de 20% par rapport à la semaine précédente, selon Sciensano.

Toute la difficulté est là, comme l’indiquait le virologue Marc Van Ranst mardi: Omicron semble provoquer moins de formes graves du Covid, mais la vague de contaminations est massive. Elle pourrait mettre la première ligne de soins en difficulté, et peut-être les soins intensifs "encore relativement remplis de patients Delta".

Le Codeco axera donc sa communication sur cette situation, mais se penchera aussi sur l’état des lieux de la vaccination.

Retour à l’école

La rentrée scolaire de lundi occupe évidemment les esprits, le Codeco se penchera logiquement sur cette question. La volonté consiste bien à rouvrir les écoles en présentiel uniquement, sans hybridation dans le secondaire. Le tout moyennant le respect des normes en termes de port du masque, ventilation, distanciation, etc.

Des changements doivent intervenir dans les écoles du fondamental: une fermeture de classe interviendrait après quatre contaminations en son sein et non plus deux. La quarantaine serait de cinq jours au lieu de sept. Et il serait recommandé aux parents d’enfants d’au moins 6 ans de pratiquer un autotest au moins une fois par semaine, selon Het Laatste Nieuws.

Les ministres de l’Enseignement et de la Santé se sont entretenus mercredi à ce sujet et une conférence interministérielle se tenait dans l’après-midi pour confirmer ces choix. Une communication des décisions doit encore être adressée aux médias ce jeudi soir.

Recommandations des experts

Il ne faut en outre pas attendre de mesure "spectaculaire" du Codeco de ce jeudi, éventuellement quelques ajustements. Le GEMS, groupe d’expert qui conseille le gouvernement, ne recommande d’ailleurs pas de confinement strict, mais plutôt un maintien des mesures, dans son rapport qui a fuité dans plusieurs médias hier. Les experts recommandent l’instauration du télétravail à 100% là où c’est possible (80% actuellement). C’est à débattre en Codeco. Ils insistent aussi sur les mesures d’accompagnement dans les écoles, recommandent le port du masque FFP2 pour les personnes à risque, l’utilisation d’autotests, la limitation des contacts privés ou encore la diminution de la capacité des transports en commun.