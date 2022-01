10 centimètres de neige sont tombés sur les hauteurs de la Belgique (vidéos)

La neige a fait son retour sur les hauteurs du pays. À certains endroits, on est monté jusqu’à 20 centimètres.

L’Institut royal météorologique l’avait annoncé: sur les hauteurs de l’Ardenne, des chutes de neige étaient attendues. Et elles sont arrivées!

Un manteau blanc est venu recouvrir le signal de Botrange en pleines vacances scolaires. Et grâce aux températures négatives, rien n’a fondu.

Mieux encore: une dizaine de centimètres ont été mesurés. Et cela devrait durer!L’IRM prévoit des chutes de neige en Haute Belgique mercredi en soirée et surtout au cours de la nuit. Jeudi à l’aube, dans les provinces de Liège et de Luxembourg, une accumulation de 5 à 10 cm sera possible au-dessus de 500 mètres.

Dans son JT de 13h, RTL annonce même avoir mesuré 20 centimètres de poudreuse à certains endroits.