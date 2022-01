Codeco du jeudi 6 janvier 2022: voici les recommandations du GEMS

À la veille du Comité de concertation, les experts du GEMS ont sorti leur traditionnel rapport avec leurs recommandations pour lutter contre le Covid.

Comme avant chaque Codeco, le rapport du GEMS a fuité. Le groupe d’experts qui conseillent les ministres a sorti ses dernières recommandations pour lutter contre la vague d’Omicron.

Parmi les mesures conseillées, on retrouve le télétravail. Les experts veulent qu’il redevienne obligatoire à 100%, et non pas 4 jours sur 5.

La rentrée scolaire est sur toutes les lèvres. Si le kern réuni ce mercredi a décidé d’un retour à 100 % en présentiel dès le 10 janvier, le GEMS estime qu’il faut bien réfléchir aux modalités et prendre des mesures strictes: "Sans les plus grandes précautions, le redémarrage est susceptible d’alimenter la 5e vague".

Soutenant la vaccination des plus jeunes, ces experts insistent toujours sur le port du masque, le testing des élèves, la limitation des groupes de classe et la ventilation des salles.

Concernant le masque, le GEMS recommande le modèle FFP2 pour les personnes à risques. L’Italie, l’Autriche ou encore la Grèce ont eux déjà décidé d‘imposer le port du masque FFP2 à l’intérieur pour contrer le variant Omicron.

Dans leur précédent rapport, les experts s’étaient déjà arrêtés sur les transports en commun. Ils préconisent de réduire de moitié l’occupation des bus, trains, trams et métros. Et ils insistent encore et toujours sur la ventilation.

Concernant les contacts proches, le GEMS recommande de limiter les contacts à 2 ou 3 personnes par ménage, tout en étant vigilant sur la ventilation des pièces de vie. Les autotests sont toujours vivement conseillés avant une réunion de famille.