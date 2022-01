Les jeunes ont-ils leur place en politique? L’interview croisée d’un débutant et d’un expérimenté au MR (vidéo)

Quelle place pour les jeunes en politique? En ce début d’année, L’Avenir s’associe avec l’ULiège pour un dossier sur cette thématique.

"Les jeunes ne s’intéressent plus à la politique". Voilà une phrase souvent entendue et que beaucoup s’amusent à répéter au fil du temps et des élections. Mais cette affirmation est-elle avérée? Des étudiants en journalisme de l’université de Liège ont tenté d’apporter des éléments de réponse.

Intéresser le citoyen au monde politique, ce n’est pas aisé. À travers une vidéo et une série de questions, Delara Pouya et François Bellot, du Mouvement Réformateur, réfléchissent à l’accès à la politique belge et aux difficultés qu’elle représente. Jeunes ou vieux, "la politique belge c’est compliqué, même pour les politiques", assure Bellot.

Mais alors, quelles sont les solutions? Faire des Tik Tok, instaurer un cours de politique à l’école, ou joindre les jeunesses politiques? Réponse dans la vidéo en haut de cet article.