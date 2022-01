Les derniers jours des Bogdanoff: "On a cru qu’Igor allait survivre à son frère"

Igor et Grichka Bogdanoff sont décédés à six jours d’intervalle. Photo News

L’ex-femme d’Igor Bogdanoff raconte le dernier combat des jumeaux, décédés à six jours d’écart: "Ça a été un roman jusqu’au bout."

Invitée sur le plateau de BFMTV ce mercredi matin, l’ex-femme d’Igor Bogdanoff, mort lundi des suites du Covid-19, est revenue sur le décès "irréel et extrêmement brutal" des jumeaux.

Tous les deux hospitalisés après avoir été contaminés au coronavirus "un peu avant le 15 décembre", Igor et Grichka Bogdanoff étaient "des êtres aussi uniques et intemporels", résume Amélie de Bourbon-Parme. "On se dit qu’il ne peut rien leur arriver. Mais malheureusement, les choses se sont dégradées."

Revenant sur les derniers jours de son ex-mari et ex-beau-frère, Amélie de Bourbon-Parme confirme qu’Igor ne savait pas que son frère était parti avant lui. Et ce, car "il était déjà dans un coma artificiel": "Il a juste su que son frère allait être intubé." "Mais je suis persuadée que dans ces choses invisibles et ces liens spirituels, les choses circulent et peut-être qu’il l’a senti."

+ À LIRE AUSSI | Les frères Bogdanoff " se croyaient immunisés " contre le Covid, dévoile leur ami Pierre-Jean Chalençon

Évoquant encore "un roman jusqu’au bout" - "Grichka appelait son frère, ils se donnaient des nouvelles. Ils étaient à quelques chambres d’écart" -, l’écrivaine et deuxième femme d’Igor Bogdanoff se souvient d’une fin "tragique et tellement émouvante à la fois".

"On a cru qu’Igor allait survivre à son frère, ce qui nous pensait impensable puisqu’ils étaient tellement liés qu’on n’arrivait pas à les imaginer l’un sans l’autre. On se disait que c’était possible, mais finalement non… C’est le destin. Ils n’ont pas pu être séparés trop longtemps."

Les obsèques d’Igor et Grichka Bogdanoff auront lieu le même jour, lundi prochain, à la Madeleine, à Paris.

🗨 "Ils n'ont pas pu être séparés trop longtemps"



L'ex-femme d’Igor Bogdanoff témoigne sur @BFMTV pic.twitter.com/rr6FQDhnaT — BFMTV (@BFMTV) January 5, 2022