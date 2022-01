Philippe Clement présenté officiellement à Monaco: "Je ne pensais pas quitter Bruges maintenant"

L’ancien entraîneur du FC Bruges, Philippe Clement, a été présenté officiellement à Monaco ce mercredi midi.

En présence du Président de l’AS Monaco, Oleg Petrov et Paul Mitchell le directeur sportif, Philippe Clement a été officiellement présenté à la presse ce mercredi midi à Monaco. Oleg Petrov tenait tout d’abord à remercier l’ancien coach de la Principauté, Nico Kovac, pour tout son travail effectué au sein du club. Il a ensuite mis en avant le parcours de Philippe Clement qui "possède un profil ambitieux et qui a l’expérience qu’il faut comme entraîneur et qu’il a eue comme joueur auparavant" pour être l’homme de la situation à l’AS Monaco.

Paul Mitchell a quant à lui déclaré qu’un nouveau visage devait être donné à l’AS Monaco. "Afin de se donner les meilleures chances d’atteindre nos objectifs il fallait faire un changement au sein du club. Le meilleur profil qui se dégageait est celui de Philippe Clement. Nous avons un œil averti sur le championnat belge avec le Cercle de Bruges et les performances de Philippe ne nous ont évidemment pas échappé. Nous sommes très heureux de l’accueillir aujourd’hui."

Philippe Clement a quant à lui débuté en expliquant les ambitions du club. "C’est un très beau projet avec beaucoup de jeunes et des joueurs expérimentés, c’est un bon équilibre. Je suis content d’être dans l’un des cinq meilleurs championnats du monde aujourd’hui."

À la question de savoir s’il a déjà pu observer les qualités de son groupe, Philippe Clement est revenu sur les derniers jours mouvementés passés au sein du club. "Tout a été très vite. Nous avons commencé les discussions fin de semaine passée et depuis les réunions se sont suivies en plus des entraînements. J’ai regardé plusieurs matchs du club cette semaine mais il va me falloir un temps d’adaptation. Aujourd’hui je vais devoir commencer à connaître chaque joueur."

À propos de sa vision sur la Ligue 1, Philippe Clement a indiqué suivre avec attention les performances de son ancien joyau au Club de Bruges, Krepin Diatta, et avoir analysé le championnat suite à ses deux rencontres face au Paris Saint Germain. "J’ai suivi beaucoup de rencontres de Monaco suite au départ de Krepin Diatta et j’ai analysé le Paris Saint-Germain pour nos rencontres en Champions League. La cellule de scouting me donne aussi beaucoup d’informations sur les joueurs intéressants du championnat. La Ligue 1 est un championnat très physique avec beaucoup d’engagement. Il n’y a pas beaucoup différences avec la Belgique même si le niveau est plus élevé. Cela ne change pas pour autant les différences au niveau du style de jeu avec la Belgique."

À propos de son départ du FC Bruges, Philippe Clement estime qu’il n’y a pas de moment idéal. "Cela fait depuis quelques années que je pense au moment idéal pour quitter quelque chose. Comme joueur c’était la même chose mais j’ai au final appris que le moment idéal n’existait pas. Tu peux avoir une route dans ta tête pour le futur mais ce n’est jamais celle-ci que tu prends. Je ne pensais pas quitter Bruges maintenant mais il y a toujours des circonstances, un projet qui vient à toi. Comme je l’ai lu, cela fait plusieurs années qu’un entraîneur belge n’était plus venu de la Belgique à la France, le dernier étant Raymond Goethals il y a plus de 30 ans, c’est dire. C’est pourquoi je pense que quand le train passe, il faut le prendre."

Sur ses objectifs avec Monaco, Philippe Clement ne cache pas ses ambitions. "Moi je veux tout gagner. Ça, c’est mon objectif. J’ai la malchance que parfois ce n’est pas possible mais c’est la vie. Il faut alors tout faire au quotidien pour créer des gagnants dans mon noyau."