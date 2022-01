Le Polonais Kacper Kozlowski est le deuxième transfert entrant de l’Union cet hiver

L’Union a réalisé son deuxième transfert entrant de l’hiver. Le club leader de la Jupiler Pro League a obtenu en prêt jusqu’à la fin de la saison le jeune milieu de terrain polonais, déjà international à 18 ans, Kacper Kozlowski.

Il arrive du club de Premier League de Brighton, lié à l’Union. Les Seagulls avaient annoncé, plus tôt dans la journée, le transfert pour quatre ans du joueur de Pogon Szczecin. On parle d’une somme de 9,5 millions d’euros.

Kozlowski a inscrit 3 buts et donné 4 passes décisives en seize rencontres cette saison en faveur du club actuellement deuxième du championnat de Pologne pour lequel il a porté le maillot en équipe première à quarante reprises. Il s’était déjà signalé en juin dernier à l’Euro 2020 en devenant à 17 ans et 247 jours le plus jeune joueur à disputer un Euro, en montant au jeu face à l’Espagne (1-1). Kozlowski compte aujourd’hui six caps. Le Polonais a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers en stage à La Manga, en Espagne.

Mardi, l’Union avait annoncé l’arrivée du défenseur central japonais Koki Machida, 24 ans, prêté pour dix-huit mois avec option d’achat par les Kashima Antlers.