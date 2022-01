Cobra Kai saison 4 cartonne sur Netflix: les 4 raisons du succès

Les clients du service de streaming dévorent les nouveaux épisodes qui prolongent les aventures des films Karaté Kid populaires dans les années 80.

Avec 120 millions d’heures visionnées en trois jours (31 décembre 2021 au 2 janvier 2022), la quatrième saison de la série Cobra Kai signe un départ fulgurant sur Netflix. Mieux, comme le souligne sur Twitter son acteur William Zabka (Johnny Lawrence), le show est déjà dans le top 10 de 83 pays pour la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. C’est d’autant plus remarquable que les dix nouveaux épisodes sont arrivés dans le catalogue le 31 décembre 2021 seulement.

En Belgique, la saison 4 de Cobra Kai est seulement devancée pendant cette période par les saisons 2 de Emily in Paris et de The Witcher. Suivent pour compléter le top 10: La Casa de Papel (saison 5), The Witcher (saison 1), The Silent Sea (saison 1), Ne t’éloigne pas (saison 1), The Girl from Oslo (saison 1), Emily in Paris (saison 1), The Good Doctor (saison 1).

+ La bande-annonce de la saison 4 de Cobra Kai:

Comment expliquer le succès de cette série développée à l’origine pour YouTube? Découvrez ci-dessous les 4 raisons principales.

1. Le point de vue inversé

Dans les trois films Karaté Kid (1984, 1986, 1989), Daniel LaRusso (Ralph Macchio) est le gentil de l’histoire, formé au karaté par le patient et puissant maître Miyagi (Pat Morita). Méchant caricatural et sans nuance, Johnny Lawrence (William Zabka) est un faire-valoir dont l’importance dans le récit s’étiole dès le deuxième volet.

Malgré cet héritage, la première saison de Cobra Kai (2018) prend le pari d’adopter le point de vue de Johnny, le "loser" du tournoi All Valley en 1984. Évidemment, Daniel son éternel rival n’est pas loin.

Caricaturale en 1984 dans le film, la rivalité entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio, à gauche) et Johnny Lawrence (William Zabka, à droite) est explorée avec plus de subtilité dans la série. CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX

2. De la nuance, enfin

Dans les films des années 80, les méchants sont 100% méchants, les gentils 100% gentils. Les Karaté Kid ne font pas exception à la règle. Daniel LaRusso est le bon petit gars injustement persécuté par l’infâme clique de John Kreese (Martin Kove) et Johnny Lawrence. C’est efficace, dans l’air du temps, même si ça manque sérieusement de nuance.

Dès 2018, la saison 1 de Cobra Kai injecte enfin cette nuance qui faisait tant défaut. Johnny n’est pas seulement la brute qui frappe le premier. Du haut de sa réussite professionnelle, Daniel peut se montrer prétentieux et arrogant.

3. La balance des générations

Quelle place faut-il donner aux anciens personnages dans un projet basé sur un succès d’hier? Généralement, les scénaristes se servent d’eux pour transmettre le relais à la nouvelle génération.

Exemple: en 2012, Larry Hagman (JR Ewing) et Patrick Duffy (Bobby Ewing) sont des seconds couteaux dans le "revival" de Dallas, centré sur les enfants des Ewing.

Encore une fois, Cobra Kai prend le contre-pied des attentes et accorde autant d’importance aux anciens personnages qu’aux nouveaux.

Les anciens personnages, comme Daniel LaRusso (Ralph Macchio, à droite), sont aussi importants que les nouveaux, à l’image de Miguel Diaz (Xolo Maridueña, à droite). COURTESY OF NETFLIX

4. Nostalgique, mais pas trop

Si la nostalgie est dans l’ADN du projet Cobra Kai, elle n’est heureusement pas distillée à grands coups de séquences interminables et de clins d’œil trop appuyés. Certes, les épisodes finissent par convoquer nombre d’acteurs plus ou moins importants des anciens films. Mais la plupart du temps, une évolution du scénario justifie ces retours.

Exemple: le retour de John Kreese force Johnny et Daniel à s’allier pour contrer le dojo Cobra Kai dans sa version extrême et violente.

Le personnage de John Kreese (Martin Koves) revient dès la saison 2, pas seulement par nostalgie, mais pour relancer la dynamique du récit. CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX