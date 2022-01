Covid et Omicron: Steven Van Gucht prévoit "une amélioration pour mars"

Steven Van Gucht et Marc Van Ranst craignent que la 5e vague du coronavirus ne soit pas aussi facile à traverser qu’annoncé.

Si Yves Van Laethem estime que le pic de la vague Omicron est attendu pour la fin de ce mois de janvier, d’autres experts se montrent (un peu) plus prudents. C’est le cas, notamment, de Steven Van Gucht.

Dans une interview accordée au journal "Het Nieuwsblad", le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus fait part de ses craintes. "Le variant Omicron est extrêmement contagieux. Pourtant, pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, beaucoup de gens se sont réunis. Les générations se sont mélangées. Bref, ce n’était pas un cadre super sûr." Et la fin des vacances ainsi que le retour à l’école, où les infections se sont multipliées pendant la 4e vague, ne sont pas pour rassurer le virologue. "Nous nous attendons à ce que le virus circule beaucoup dans les semaines à venir. Nous devrons faire face à deux mois compliqués, avec beaucoup de malades au bureau et dans les hôpitaux."

Également interrogé par "Het Nieuwsblad", Marc Van Ranst partage les mêmes craintes que son confrère.

"J’ai l’impression que beaucoup de gens voient Omicron comme une sorte de rhume. Comme si c’était un virus dont il ne faut pas s’inquiéter […] Mais ce virus peut encore nous causer de sérieux ennuis", assure le virologue en rappelant que ce variant "contamine plus facilement des personnes qui ont pourtant déjà développé une immunité".

Contrairement à certains experts qui voient désormais dans le variant Omicron une opportunité pour sortir plus rapidement de la crise sanitaire, Steven Van Gucht et Marc Van Ranst prônent donc encore le maintien des mesures sanitaires actuelles. Avec, même, un renforcement du télétravail "à 100%" et le port d’un masque de type FFP2 dans les transports en commun.

"Nous devons serrer les dents pour l’instant, reconnaît Steven Van Gucht qu prévoit une amélioration pour le mois de mars.