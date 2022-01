Mathieu van der Poel ne défendra pas son titre mondial et met fin à sa saison de cross

Mathieu van der Poel ne remportera pas son cinquième maillot arc-en-ciel, et le quatrième consécutif, de champion du monde de cyclo-cross le 30 janvier prochain à Fayetteville, aux États-Unis.

Le Néerlandais de bientôt 27 ans (le 19 janvier) souffre du dos et a décidé de mettre un terme à sa saison de cyclo-cross, a annoncé mercredi son équipe Alpecin-Fenix.

"Nous voulons optimaliser le processus de guérison et ce n’est pas possible s’il y a la pression d’une éventuelle participation aux championnats du monde de Fayetteville" précisent les managers de l’équipe Christoph et Philip Roodhooft. "D’où la décision de mettre fin à sa saison de cyclo-cross. Sur le plan médical, il n’y a pas de nouvelles à communiquer. Mathieu respecte le repos prescrit, et la blessure est suivie par le staff médical et le spécialiste en charge du traitement."

"Les spéculations quant à savoir si cela prendra des semaines ou des mois sont sans fondement" poursuivent-ils. "Il est actuellement impossible de prévoir à quelle vitesse le gonflement va disparaître. Les médecins traitants s’accordent à dire qu’il disparaîtra effectivement avec le repos. C’est le plus important, tant pour Mathieu que pour l’équipe. Il ne pourra entamer sa saison sur route que lorsque la blessure sera guérie et qu’il aura pu s’y préparer correctement. Pour l’instant, cela n’a aucun sens de fixer une date."

"Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet, c’est ce que c’est", déclare dans ce même communiqué van der Poel. "À cause de ce mal de dos, je n’ai pas pu atteindre le niveau souhaité depuis le Tour (de France, NDLR). Je veux juste que cela appartienne au passé. Le seul remède s’avère être une période de repos plus longue. Il serait donc ridicule d’interrompre à nouveau cette période et d’essayer de disputer les championnats du monde. Nous sommes tous d’accord sur ce point. Même si c’est très amer – j’ai participé aux championnats du monde de cyclo-cross 10 fois consécutivement – ne pas pouvoir défendre mon titre aux États-Unis est un véritable crève-cœur. Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de ma carrière, mais bien sûr, cela me frustre de ne pas savoir maintenant combien de temps durera cette période de repos. Nous ne fixerons une date et des objectifs que si nous pouvons le faire de manière solide. En attendant, je ferai ce que je pourrai."

Van der Poel n’a débuté sa campagne de cyclo-cross qu’au lendemain de la Noël avec une deuxième place à la manche de la Coupe du monde de Termonde loin derrière son grand rival Wout van Aert. Le lendemain, il a été contraint à l’abandon dans l’épreuve du Superprestige de Heusden-Zolder. Il n’a plus pris part à une compétition depuis en raison de ses douleurs dorsales liées à un gonflement d’un disque intervertébral. Il avait déjà dû reporter ses débuts, prévus le 18 décembre à Rucphen, à la suite d’un problème au genou.