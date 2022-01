Allocations familiales en hausse: voici ce que vous toucherez

Bonne nouvelle pour les parents: les allocations familiales devraient augmenter dès février prochain.

Le prochain dépassement de l’indice pivot surviendrait déjà en février, et non en août comme attendu précédemment, selon les dernières prévisions d’inflation publiées mardi par le Bureau fédéral du Plan qui prévoit une inflation de 5% sur l’ensemble de l’année 2022.

L’augmentation de "l’indice santé", qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 4,9% en 2022, contre 2,01% en 2021 et 0,99% en 2020.

Concrètement, les familles pourront ainsi bénéficier d’allocations plus élevées (+2%) à partir du mois prochain.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020, les hausses varient. De 99,67 euros, on passera à 101,67 euros pour le premier enfant. Pour le second enfant, les parents toucheront 188,11 euros contre 184,43 euros précédemment. Et, toujours selon des calculs de RTL, les familles toucheront 5 euros de plus pour le troisième enfant, passant de 275 euros à 280 euros.

Enfin, pour tout enfant né après le 1er janvier 2020, le montant passe de 161,26 euros à 164,49 euros.

Pour être complet, il est bon de rappeler que les primes de naissance et d’adoption sont également concernées par cette mesure qui devrait entrer en vigueur le 8 février.