Anderlecht: l'Américain Reynolds (AS Roma) de plus en plus proche

Le contrat de prêt n’est pas encore signé mais Bryan Reynolds (AS Roma) se rapproche de plus en plus d’Anderlecht. Selon nos informations, le latéral droit américain (20 ans) devrait s’engager pour six mois.

Le Texan n’a presque pas joué depuis qu’il est arrivé à Rome. Beaucoup d’observateurs de l’AS Roma le trouvent actuellement trop court pour la Serie A et considèrent qu’il a besoin de s’aguerrir dans une ligue moins huppée en Europe.

Amir Murillo n’est pas encore parti mais le club a besoin d’une doublure à son back droit pour la fin de saison. Et ce dès la fin du mois de janvier quand l’international panaméen sera mobilisé pour les éliminatoires du Mondial qui peuvent aussi en théorie concerner Reynolds qui a fêté sa deuxième sélection avec les USA lors d’un amical contre la Bosnie le 19 décembre dernier. Son arrivée va permettre à Anderlecht de prêter Killian Sardella jusqu’en fin de saison.