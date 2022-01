Pigcasso, une truie peintre, vend une toile 23.500€ et devient l’animal le plus coté de l’histoire de l’art

Pigcasso, une truie de six ans, a récemment vendu une toile abstraite à un acheteur allemand pour la somme de 23 500€ Instagram — pigcassohoghero

Pigcasso, une truie sud-africaine de six ans, a une particularité plutôt inédite. L’animal peint des œuvres d’art. Cela lui a même permis de battre le record de l’œuvre d’art animalière la plus chère au monde!

Un tableau qui se vend à prix fou, dans le monde de l’art, cela n’a rien d’exceptionnel. Mais quand c’est une truie qui a réalisé l’œuvre d’art, cela devient tout de suite beaucoup plus rare!

Pigcasso, une truie de six ans, a récemment vendu une toile abstraite à un acheteur allemand pour la somme de 23 500€, 72 heures seulement après sa mise en vente. Un montant qui lui permet de battre le record de l’œuvre d’art animalière la plus chère au monde!

Pigcasso a un parcours plutôt extraordinaire. Elle provient d’un abattoir d’une exploitation porcine situé en Afrique du Sud. C’est Joanne Lefson, une artiste, qui a sauvé l’animal en 2016, en l’emmenant dans un refuge pour animaux qu’elle a elle-même fondé.

Joanne Lefson aime mettre en avant les animaux qui, selon elle, sont doués, tout d’intelligence et de créativité. Dès son arrivée au refuge, Pigcasso est ainsi mise à contribution. Et il faut dire que l’art devient rapidement naturel pour l’animal. La truie a peint plus de 400 oeuvres à ce jour!

Comment arrive-t-elle à coucher ses œuvres sur papier? Pigcasso saisit son pinceau dans la bouche et agite sa tête proche de la toile pour peindre. Son inspiration, la truie la tient sans doute de la mer ou des jardins du refuge, où elle aime particulièrement peindre.

Pigcasso peint pour la bonne cause. Joanne Lefson Tous les bénéfices liés à la vente des œuvres de la truie sont reversés à la cause animale ainsi qu’à l’entretien du refuge.