Covid: "Le pic de la vague Omicron attendu fin janvier", estime Yves Van Laethem

Omicron est en forte progression en Belgique. Les nouvelles contaminations liées à ce variant du coronavirus augmentent en suivant une courbe presque verticale. Doit-on s’inquiéter de cette flambée des cas? Quand devrions-nous atteindre un pic? On fait le point sur la situation avec Yves Van Laethem.

La Belgique est définitivement bien entrée dans sa cinquième vague de l’épidémie de coronavirus. Le nombre de nouvelles contaminations ne cesse de grimper depuis le 30 décembre. Le rebond est d’ailleurs impressionnant: en l’espace d’une semaine, les nouveaux cas détectés quotidiennement sont passés de 6.471 à près de 11.000 nouvelles infections. Un nombre encore en augmentation de 69% ce mardi, par rapport au bilan de la veille.

À deux jours d’un nouveau Codeco, la remontée se confirme également du côté des hôpitaux, avec 156 hospitalisations en moyenne par jour. Mais il reste toute de même du positif: la vague Omicron ne semble pas encore impacter le nombre de décès et les admissions aux soins intensifs.

Face à cette remontée exponentielle des cas, faut-il s’inquiéter? Quand devrions-nous connaître le pic de cette cinquième vague? On fait le point sur la situation sanitaire avec Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid.

Omicron est plus contagieux que Delta, on le sait. On ne savait par contre pas encore grand-chose sur sa virulence (dangerosité). En sait-on plus aujourd’hui?

Par rapport à ce que l’on a pu observer en Écosse, en Angleterre ou au Danemark (ndlr: où Omicron est très présent dans la société), on peut maintenant dire qu’Omicron est un variant clairement moins agressif que ses prédécesseurs. Il amène moins à l’hôpital, moins en soins intensifs et amène encore à moins de décès.

Omicron est un variant clairement moins agressif que ses prédécesseurs

Le seul problème, c’est que la contagiosité touche plus de personnes. À force de toucher plus de gens, il peut potentiellement en tuer un certain nombre. Individuellement, Omicron est moins problématique que les autres variants, mais sur le plan de santé publique, c’est potentiellement un problème semblable parce que, à force de toucher beaucoup de gens, il va peser au niveau des hospitalisations.

Si l’on résume la situation: au point de vue individuel, c’est moins grave. Au point de vue général, ça peut être moins grave comme ça peut être aussi grave, en fonction du nombre de personnes qui seront atteintes.

Quel est le pourcentage actuel d’Omicron dans les nouvelles contaminations?

Il y a deux jours, Omicron représentait 82% des nouvelles contaminations. Aujourd’hui, on doit être entre 85 et 90%.

Omicron est devenu extrêmement diffus sur l’ensemble du territoire

Au niveau des régions, ces pourcentages se traduisent à peu près partout. Ça a commencé à Bruxelles, puis on a eu une extension sur tout le pays. Quand on regarde les augmentations dans les différentes provinces, elles se situent toutes entre 25 et 40% d’augmentation. Omicron est devenu extrêmement diffus sur l’ensemble du territoire.

Il y avait près de 11.000 nouvelles contaminations ce mardi. On était à environ 6.400 il y a une semaine. Doit-on s’inquiéter de cette envolée des cas?

L’augmentation est particulièrement rapide et importante, peut-être même plus importante encore en pourcentage d’augmentation que dans d’autres pays, même si tous les pays touchés par Omicron présentent tous une nette augmentation. C’est inquiétant, mais il faut surtout regarder l’impact du nombre de personnes contaminées sur l’encombrement des soins de santé.

Quelle sera l’intensité de cette vague?

Pour l’instant, on a une courbe qui est déjà très verticale. On a vraiment une augmentation extrêmement rapide sur le nombre de nouveaux cas.

Pour l’instant, on a une courbe qui est déjà très verticale

Ceci étant, on a une meilleure vaccination et une couverture vaccinale pour la troisième dose qui est bien meilleure qu’aux États-Unis, par exemple. On a une très honnête performance au niveau européen et mondial en ce qui concerne la troisième dose.

Cette troisième dose ne nous empêchera peut-être pas d’avoir moins de contaminations, mais on espère qu’elle jouera son rôle sur la courbe des hospitalisations. On espère avoir une certaine épargne par rapport à d’autres pays qui ne sont pas aussi loin dans leur troisième dose.

Dans combien de temps devrions-nous atteindre le pic de cette cinquième vague?

On sait que la vague Omicron est relativement courte dans les pays pour lesquels on a des données. Donc on peut espérer atteindre un pic quelque part entre le milieu et la fin janvier.

On doit s’attendre à connaître un pic plus élevé que celui de la quatrième vague

Si on prend le cas de l’Afrique du Sud, la vague est montée pendant un mois avant de commencer à diminuer. On espère suivre ce scénario également.

Par contre, on doit s’attendre à connaître un pic plus élevé que celui de la quatrième vague (ndlr: 18.000 nouvelles contaminations par jour).

Face à cette courbe verticale, doit-on durcir les mesures sanitaires?

En tout cas, on ne doit certainement pas les diminuer. Il faudrait probablement, par précaution, les renforcer un peu. Mais ce n’est pas pour ça qu’il faut tout fermer et fermer le pays, évidemment.

Si j’ai été contaminé récemment et que ma troisième dose était prévue sous peu. Dois-je la reporter à plus tard?

Non, il ne faut pas. En Belgique, on a toujours appliqué le même principe. Deux semaines après un test positif ou deux semaines après la disparition des symptômes majeurs, on peut avoir sa dose ultérieure.