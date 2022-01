En attendant Bojangles, The King’s man: première mission, Licorice Pizza, etc.: les sorties cinéma de ce mercredi 5 janvier

Un couple champagne, des vendeurs de matelas à eau, Shakespeare en noir et blanc, des agents secrets: il y a tout cela, et plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 5 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

En attendant Bojangles

Comédie dramatique de Régis Roinsard. Avec Virginie Efira et Romain Duris. Durée: 2 h 05.

Ce que ça raconte

Gary grandit entre deux parents follement amoureux qui aiment écouter du jazz et faire la fête. Des frasques inopinées comme autant de remparts contre la réalité: sa mère est atteinte d’une maladie mentale, et se voit bientôt internée.

Ce qu’on en pense

Régis Roinsard (Populaire) adapte le roman à succès d’Olivier Bourdeaut, et le résultat est une fantaisie colorée avec une Virginie Efira émouvante, mais dont le point de vue vacille.

La critique complète

Mes frères et moi

Drame de Yohan Manca. Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla et Dali Benssalah. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Nour, 14 ans, passe l’été entre la plage, ses trois grands frères, sa mère malade… jusqu’au jour où il se découvre un béguin pour le chant lyrique. Entre la traviata, la playa et la familia, il faudra faire des choix…

Ce qu’on en pense

Un film ensoleillé qui mélange habilement la gravité d’un film social et la légèreté de la comédie.

La critique complète

Licorice Pizza

Comédie romantique de Paul Thomas Anderson. Avec Alana Haim, Cooper Hoffman et Bradley Cooper. Durée: 2 h 13.

Ce que ça raconte

Au premier regard, Gary Valentine a su qu’Alana Kane était la femme de sa vie. Elle, par contre, en était moins sûre. Heureusement, notre jeune premier a de la suite dans les idées.

Ce qu’on en pense

L’atmosphère des années septante donne un cachet charmant à ces premiers émois amoureux. Un produit à l’humour diffus, singulier mais universel.

La critique complète

The 355

Ce que ça raconte

Mandatées par leurs patrons respectifs pour récupérer un dangereux objet informatique, des espionnes de différents pays décident de s’allier pour être plus fortes.

Ce qu’on en pense

Un thriller d’espionnage plutôt classique mais qui fonctionne grâce à l’alchimie entre les protagonistes.

La critique complète

Lamb

Ce que ça raconte

En Islande, un couple sans enfant découvre un mystérieux nouveau-né dans leur ferme et décide de le garder…

Ce qu’on en pense

Cet "ovni" islandais fascine par sa tension palpable et son atmosphère aussi dérangeante que poétique. Pour spectateurs aguerris.

La critique complète

Haut et fort

Ce que ça raconte

Fraîchement débarqué dans un centre culturel de Casablanca, Anas, ancien rappeur, encourage ses élèves à créer, s’affirmer, et questionner leur société.

Ce qu’on en pense

Le réalisateur de Much Loved signe un nouvel opus bouillonnant, plein de beats hip-hop et de tension, qui donne la parole à la jeunesse de son pays.

La critique complète

The tragedy of Macbeth

Ce que ça raconte

De retour de la guerre, Macbeth rencontre trois sorcières qui lui annoncent une bonne nouvelle: un jour, il sera roi.

Ce qu’on en pense

La tragédie de Shakespeare adaptée par Joel Coen (sans son frère pour la première fois) est un bijou esthétique. À condition d’avoir envie de revoir un grand classique.

La critique complète

King’s man: première mission

Ce que ça raconte

Aux alentours de 1940, face à la menace grandissante incarnée par les vilains du monde, le duc d’Oxford organise la résistance, avec son flegme britannique.

Ce qu’on en pense

Un troisième volet divertissant, clairement meilleur que le second mais moins drôle et enlevé que le premier.

La critique complète

Détruire rajeunit

Ce que ça raconte

En 1960, la Belgique a connu la grève la plus longue depuis la seconde guerre mondiale. Des militants de l’époque témoignent à travers la bouche de la jeunesse d’aujourd’hui.

Ce qu’on en pense

Un documentaire fait d’images d’archives qui résonnent avec notre époque. Et surtout un vibrant plaidoyer pour les luttes sociales.

La critique complète