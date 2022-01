Original: une galette des rois glacée mais… à passer au four (vidéo)

Les deux frères à la tête d’Avalanche de Saveurs ont imaginé une galette des rois glacée. Particularité: elle se réchauffe aussi au four.

Une galette des rois à base de glace et qui se réchauffe au four, cela peut paraitre plutôt surprenant. Et pourtant, c’est bien ce qu’ont imaginé Romain et Jérémy Ernst, les deux frères à la tête d’Avalanche de Saveurs, installé à Crisnée depuis six ans et à Neupré depuis cet été. "On a eu l’idée il y a quatre ans. Nous étions en voyage à Paris et nous avons vu un meilleur ouvrier de France créé une galette des rois glacée. Et on a trouvé que c’était une super bonne idée", explique Jérémy Ernst. Sauf que leur galette des rois n’est pas seulement glacée, elle se passe aussi au four durant cinq minutes. "Cela donne un contraste chaud-froid surprenant avec la pâte feuilletée qui est chaude et la glace qui reste bien froide à l’intérieur."

Cette galette des rois originale est donc composée d’une glace à la vanille et à l’amande, de tuiles de pâte feuilletée légèrement caramélisées et de meringue italienne. "Pour la glace, nous torréfions nos amandes afin de réaliser la pâte d’amande car nous fabriquons toujours tous nos produits bruts nous-mêmes. On utilise ensuite cette pâte d’amande pour faire notre glace, qui est également à base de vanille de Madagascar. La vanille apportant une certaine finesse." Et comme toutes les galettes des rois, elle cache aussi, bien sûr, une fève.

Découvrez la galette glacée de Romain et Jérémy dans notre vidéo en tête de cet article.

La galette des rois glacée de Romain et Jérémy Ernst , à Crisnée © Jacques Duchateau © Jacques Duchateau

Déjà en rupture de stock

La difficulté dans la conception de ce gâteau est le côté chaud et froid qu’il fallait maîtriser. "On sait que la meringue italienne permet d’isoler la glace. C’est une technique qui est connue de par la recette de l’omelette norvégienne. Il fallait donc pouvoir mettre cela en application."

Pour autant, nul besoin de se précipiter pour commander cette galette des rois. Elle est déjà sold-out! Les deux frères en ont vendu plusieurs centaines. "On a lancé les commandes début décembre et aujourd’hui, elle est en rupture de stock. Nous avons, en effet une capacité maximale de production du fait que l’on fabrique tout nous-même."

Mais que ceux qui souhaiteraient goûter cela se rassure, elle reviendra très certainement l’année prochaine. "Vu le succès, on en refera", assure Jérémy Ernst.