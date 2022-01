5 000 médecins font entendre leur ras-le-bol

"Le manque absolu de confiance du ministre Frank Vandenbrouck"

Autre sujet qui fâche les médecins: le projet du ministre de la Santé de créer une base de données des patients centralisée, placée sous la gestion exclusive de l’Inami, du SPF Santé et de l’AFPMS (Agence fédérale des médicaments). "Le ministre aura tout pouvoir de faire des études à propos des prescriptions de médicaments et des renvois vers des médecins spécialistes, avance le Dr Simon. Il commandera des études comme bon lui semble, quand cela arrange sa politique. On est en plein arbitraire. Le risque majeur que fait courir la création de cette base de données concerne la sécurité de ces données. L’hypercentralisation rend toute tentative de hacking beaucoup plus efficace".

Le médecin généraliste souligne "le manque absolu de confiance du ministre Frank Vandenbroucke à l’égard de la probité des médecins". "La crainte que nous avons à l’Absym est que le dossier médical ne devienne un outil défensif plutôt qu’un outil de travail. Plutôt que de se demander quel médicament on va prescrire pour telle maladie, lorsqu’on prescrira un médicament on se demandera quelle maladie on va bien pouvoir encoder pour ne pas être embêté par le service de contrôle."