Anas, ancien rappeur, est embauché comme animateur dans un centre culturel de Casablanca. À partir du hip-hop, il va encourager ses élèves à créer et s’affirmer. Même si ça ne plaît pas à tout le quartier. Nabil Ayouch signe un opus bouillonnant. Religion, sexisme, traditions: tout est passé au crible par les jeunes sur fond de beats de rap et de tension. On ne sait pas toujours où ça va, mais on ne s’ennuie certainement pas.