Les rats, source de problème près de Léglise: "Durant trois semaines, on en a attrapé plus de deux par jour"

Des rats reviennent régulièrement dans ce petit village où beaucoup d'habitations sont situées en zones d'épuration individuelle.

Voir la présence de rats à proximité de son habitation n’est jamais agréable. Au Bombois, sur le territoire de Léglise, des riverains sont confrontés à ce problème depuis quelques mois. Ils espèrent qu’une solution sera trouvée au plus vite face à cette situation délicate.

"Il y a quelques années déjà, nous avons aperçu un gros rat à proximité de notre terrasse souligne une riveraine du Bombois. Par après, nous n’avons plus rien constaté. Mais depuis novembre-décembre, nous sommes de nouveau confrontés au problème. Durant trois semaines, nous en avons attrapé plus de deux par jour, essentiellement des jeunes. Nous avons également placé de la mort-aux-rats qui nous a permis de tuer un rat plus gros, sans doute un des parents des jeunes attrapés. Depuis lors, nous ne voyons plus rien mais nous craignons que cela ne recommence".

Heureusement pour le moment, les rongeurs ne remontent pas jusqu’aux habitations, étant visibles la plupart du temps au fond des terres agricoles. Ce qui les fait venir à cet endroit, c’est sans nul doute la présence d’un égout à ciel ouvert à proximité des habitations.

Des zones d’épuration individuelle

Un problème connu par la Commune et qui ne date pas d’hier. "Cette situation perdure depuis plusieurs dizaines d’années, bien avant la fusion des communes, explique Pierre Gascard, l’échevin des Travaux. D’ailleurs, quelques situations similaires sont répertoriées sur le territoire communal comme à Assenois ou encore Les Fossés".

Le point commun entre tous ces endroits problématiques? Le déversement des eaux usées d’un quartier dans lequel pas ou trop peu d’habitations sont équipées du matériel de traitement des eaux usées. "Les endroits qui posent problème sont situés en zones d’épuration individuelle et ne bénéficient donc pas d’un égouttage et d’une collecte vers une station d’épuration collective", précise l’échevin.

Hors permis, aucune obligation!

Normalement, une station d’épuration individuelle doit être installée par les particuliers concernés, c’est la loi. Mais celle-ci ne permet pas aux autorités d’imposer le placement d’une station d’épuration individuelle hors d’un projet ou d’un chantier soumis à un permis.

"Le problème ne s’aggrave donc pas, mais hors dossier de permis, aucune obligation n’est possible. On ne peut que compter sur la bonne volonté des gens et dans ce cas, des primes existent", poursuit l’échevin.

Des travaux prévus

Mais la volonté de la Commune est d’installer sur fonds propres, une solution pour éliminer ou limiter au maximum les désagréments constatés dans les zones polluées qui resteront en épuration individuelle. "Chaque cas est en cours d’analyse et la proposition d’une solution au cas par cas sera soumise au conseil communal", précise l’échevin.

Dès le début de cette année 2022, une infrastructure sera mise en place à Assenois où le budget est déjà prévu et le dossier prêt. D’autres projets avancent concernant les zones situées en épuration collective. Louftémont et Vlessart sont déjà connectés sur la station d’Anlier et Behême le sera tout prochainement.

"Courant de cette année 2022, la station de Chêne sera mise en service avec le traitement de Chêne, Vaux-les-Chêne, une grande partie d’Ebly et Bombois. Dans ces villages, il faudra également compléter le réseau d’égout et veiller au raccordement des maisons sur ceux-ci pour alimenter les stations d’épuration", termine Pierre Gascard.

En attendant, la patience est donc de mise pour tous les riverains concernés.