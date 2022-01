Farid répond à votre question météo: "Quelle sera la journée la plus sèche et agréable de la semaine?" (vidéo)

La question du jour à Farid est celle de Jérôme de Piéton (Hainaut): "Salut Farid, quelle sera la journée la plus calme de la semaine car je dois aller faire du geocaching et j’ai besoin d’un temps sec, merci d’avance!". Farid répond à la question et donne son analyse.

Salut Jérôme, ce milieu de semaine devrait voir des conditions un peu plus calme prendre le relais. Une instabilité subsistera toutefois sur la partie est du pays mercredi et pourra déborder vers le centre. Je crains encore quelques averses sur ta région et surtout un fort vent de nord-ouest.

Jeudi me semble la meilleure journée avec un vent moins fort et davantage de périodes sèches grâce à une petite poussée anticyclonique. En effet, vendredi et le week-end verront de nouveau la pluie/neige revenir accompagnées de vent, pour moi fonces jeudi.

Et ailleurs sur le pays?

L’air froid va donc gagner la partie et sera stabilisé par une petite dorsale anticyclonique. Une météo plus calme nous attend avec en matinée des éclaircies sur le centre et l’ouest mais déjà des nuages sur les provinces de Liège et l’Ardenne voire quelques flocons sur les cantons de l’est (1-2 cm de plus). Fin de matinée, toujours pas mal de nuages sur les provinces du sud et quelques éclaircies en allant vers le Hainaut, les Brabants et soleil sur les Flandres.

L’après-midi, les éclaircies devraient résister à la mer alors qu’une petite instabilité se mettra en place sur le nord et l’est du pays. Encore quelques averses voire quelques flocons > 500 m qui résisteront au-dessus de 600 m (3-6 cm fin de journée). Ailleurs, un temps nuageux mais sec mais une averse sera possible fin d’après-midi sur le centre (Hainaut-Brabants-Namur). Maximas de 0°C sur les sommets à 1°C à Libramont, 3°C sur Namur, 5°C à Mons et vent d’ouest assez fort (50 km/h). Le soir, encore des ondées sur le nord et l’est avec l’un ou l’autre cm de neige > 550 m