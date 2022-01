Le débrief du jour: Nouvelles règles de quarantaine | Apaisement entre Lukaku et Tuchel | Préalerte de crue

Les ministres de la Santé ont décidé d’adapter les règles de dépistage et de quarantaine; Tuchel a "accepté" les excuses de Lukaku; Un père belge recherché par Interpol pour l’enlèvement de son fils: voici le condensé de l’actualité de ce mardi 4 janvier.

1. Covid: voici les nouvelles règles de quarantaine

Les ministres de la Santé publique des différents niveaux politiques de notre pays se sont réunis aujourd’hui pour décider d’une adaptation des règles de dépistage et de quarantaine.

Chiffres Covid ce mardi en Belgique: la moyenne des cas en hausse de 69%, ça remonte aussi en soins intensifs

La 5e vague de l’épidémie de coronavirus en Belgique initiée la semaine passée se confirme nettement.

2. Un Belge recherché en Allemagne pour l’enlèvement de son fils

Une alerte a été lancée par Interpol à la suite de l’enlèvement d’un jeune garçon allemand par son père belge.

3. Tuchel: «Les excuses de Lukaku ont été acceptées»

À la veille du match contre Tottenham, Thomas Tuchel a fait le point sur la polémique née de l’interview de Romelu Lukaku.

4. Intempéries: l’Eau blanche et la Senne également en phase de préalerte de crue

L’Eau blanche, qui coule au sud des provinces du Hainaut et de Namur, et la Senne (Brabant wallon et Hainaut) sont entrées en phase de préalerte de crue en raison des précipitations qui s’abattent sur la Wallonie.

5. Open d’Australie: «dérogation médicale» pour Djokovic, qui sera bien présent

Tennis: sans en dévoiler la raison, la fédération australienne de tennis (Tennis Australia), organisatrice de l’Open d’Australie, a confirmé qu’une "dérogation médicale" avait été octroyée à Novak Djokovic.

