Georgette Dupret, "Jo", spécialiste du Barzoï, vient de nous quitter

Jo s’est donnée à fond dans sa passion pour les Barzoïs. Qu’ils soient nés chez elle ou pas... Com.

Passionnée, Georgette Dupret, plus connue sous le pseudo de Jo, avait acquis une renommée internationale auprès des amateurs de lévriers russes pour lesquels elle vouait une véritable passion.

Ce premier jour de l’année 2022 a été endeuillé par la disparition de Georgette (Jo) Dupret, une habitante discrète du village de Blicquy dont la renommée était pourtant internationale. Son nom était connu dans tout le monde cynophile et particulièrement dans le monde du lévrier russe, le "Barzoï". La réputation de son élevage et de son affixe "de la Polianka" avait franchi les frontières et, tant en Europe qu’aux États-Unis ou en Amérique du Sud, son nom était une référence.

Jo Dupret était née à Ixelles en 1931. Elle débuta son élevage de Barzoïs en 1969 et poursuivit cette tâche jusqu’en 1993 soit pendant presque un quart de siècle, démarrant d’abord dans le Brabant Wallon, puis déménageant successivement ses importants chenils à la ferme du château d’Espierres ou ses vastes installations à Péronnes puis, diminuant la voilure à Wiers, avant de cesser définitivement à Blicquy. Mais jusqu’au bout, elle resta une passionnée du Barzoï.

Son chenil, un refuge pour les Barzoïs abandonnés aussi

Jo a tenu le dernier élevage important européen, en nombre de chiens présents; plus de 80 à Péronnes à un moment. Elle les nourrissait sans avoir recours à l’alimentation industrielle, un travail colossal qu’elle assumait seule: autre époque! On venait des quatre coins du monde pour les Barzoïs de Jo. Com.

Pourquoi autant de chiens? Jo faisait pas mal de portées, bien entendu - elle avait une renommée telle que, pratiquement partout dans le monde, on recherchait ses chiens – mais aussi et surtout, elle n’a jamais hésité une seconde à voler au secours d’un Barzoï abandonné ou maltraité, et ce, quelles que soient ses origines. Ils étaient traités avec les mêmes égards que les siens et, la plupart du temps, finissaient leurs jours à "la Polianka".

Une passionnée dont la renommée était internationale

Jo fit, dès le début, des importations très intéressantes (depuis les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, etc.) et permit à l’élevage du lévrier russe de puiser dans ce vivier et d’avoir le rebond dont il avait alors besoin.

L’éleveuse sacrifia beaucoup de choses sur le plan personnel à cette passion mais ne le regretta jamais. On ne compte plus aujourd’hui les lévriers russes qui, en Europe et dans le monde, ont du sang "de la Polianka" qui coule dans leurs veines.

Jo était aussi profondément généreuse, une amie fidèle, qui a rendu service aux autres sans compter: les chiens ne lui ont pas apporté la fortune, bien au contraire, mais les amis des animaux ont souvent trouvé chez elle un trésor. Bref, c’était un personnage hors du commun! une belle personne! Et pour cela elle restera présente dans le cœur de celles et ceux qui ont eu le plaisir de la connaître.

Notre journal présente à sa famille et à ses proches toutes ses sincères condoléances.