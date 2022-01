Le Standard débute son stage sans Klauss ni Carcela

Les Rouches ont pris leurs quartiers… dans leur quartier. Le stage du Standard, délocalisé au centre d’entraînement du club liégeois, débute ce mardi et se terminera samedi.

Parmi les 26 joueurs convoqués par Luka Elsner, deux noms sont manquants: Joao Klauss et Mehdi Carcela. Le premier vient de rentrer du Brésil et doit respecter une quarantaine de quelques jours. Il devrait être sur le terrain en fin de semaine. Le second avait reçu l’autorisation de se rendre directement à Marbella après ses congés. La délocalisation du stage a changé les plans et le numéro 10 des Rouches est attendu à Liège ce mardi après-midi. Jean-François Gillet (entraîneur des gardiens) est dans la même situation.

Sur le plan médical, seul Nicolas Raskin est un peu gêné par ses ischios depuis la rencontre face à Zulte Waregem. Certains joueurs ont également connu de légers symptômes de maladie et tout le monde a été testé ce mardi matin. Les résultats de ces tests PCR sont attendus rapidement.

Le programme du stage est le suivant: les Rouches s’entraîneront deux ou trois fois par jour jusque jeudi. Un match amical sera organisé vendredi puis un dernier entraînement aura lieu samedi matin.