Les frères Bogdanoff "se croyaient immunisés" contre le Covid, dévoile leur ami Pierre-Jean Chalençon

Le décès des jumeaux Bogdanoff, célèbres pour avoir lancé la première émission télévisée de science-fiction, a affecté de nombreuses personnalités qui les côtoyaient. Parmi celles-ci, Pierre-Jean Chalençon, invité ce matin sur BFMTV.

Igor Bogdanoff est décédé ce lundi, parti dans les étoiles rejoindre son frère, Grichka, mort du Covid six jours plus tôt.

Les célèbres jumeaux de l’émission de science-fiction "Temps X" sur TF1, décédés d’une infection au coronavirus, ont visiblement attendu trop longtemps avant de se soigner.

"A priori, ils se sont refilés le “bébé” entre eux. Ils se voyaient tous les jours, ils sont très fusionnels, Igor et Grichka. Ils ont attrapé ça fin novembre-début décembre. Ils ont pensé que c’était une grippe. Ils sont restés calfeutrés chez eux, mais ne se sont pas soignés. Ils se sont soignés un peu tardivement", a confié Pierre-Jean Chalençon, ce matin, sur BFM.

Selon le collectionneur, les frères pensaient être "immunisés" grâce à leur mode de vie et au fait qu’ils n’avaient pas de comorbidités. "Ils ont une hygiène de vie extraordinaire, ils mangent des graines, ils ne boivent pas d’alcool", explique-t-il.

Et de conclure en expliquant que les jumeaux n’étaient pas anti-vaccin. "On a dit qu’ils étaient antivax, ils ne sont absolument pas antivax. Plusieurs de leurs amis leur ont dit de se faire vacciner. Mais ils considéraient que par rapport à leur hygiène de vie et leur absence de comorbidité, ils n’étaient pas la cible du Covid".