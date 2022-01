Dakar 2022: Carlos Sainz remporte la 3e étape, mauvaise affaire pour Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (photos)

Carlos Sainz (Audi) a remporté la troisième étape du Dakar 2022 dans la catégorie auto autour d’Al Qaysumah, ce mardi en Arabie saoudite. Joaquim Rodrigues s’offre une première victoire lors de la 3e étape en moto.

L’Espagnol Carlos Sainz (Audi) a remporté la troisième étape du Dakar 2022 dans la catégorie auto autour d’Al Qaysumah mardi en Arabie saoudite.

Fabian Lurquin, co-pilote du Français Sébastien Loeb, a lui perdu du temps et termine à une 25e place provisoire à plus de 33 minutes de Sainz. Le duo a connu deux crevaisons et a terminé la course sans ses quatre roues motrices.

Sainz a signé un chrono de 2h26:51 au terme des 636 km de l’étape, dont 255 chronométrés. Le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota) a pris la deuxième place à 38 secondes de l’Espagnol. Le Français Stéphane Peterhansel, équipier de Sainz, complète le podium à 1:41. Le Qatarien Nasser Al-Attiyah a lui terminé 8e à 5:10.

Côté belge, Fabian Lurquin, co-pilote de Sébastien Loeb, a réalisé la mauvaise affaire de la journée avec une 25e place provisoire à 33:34 de Sainz. Le duo belgo-français conserve provisoirement sa deuxième place au classement général mais pointe désormais à 37:40 d’Al-Attiyah.

Erwin Imschoot, Alexandre Leroy et Charly Gotlib, co-pilote du Saoudien Khalid Aljafla, n’ont pas encore franchi la ligne d’arrivée.