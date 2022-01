Novak Djokovic en route pour l’Open d’Australie avec une dérogation

Tennis: le triple tenant du titre Novak Djokovic (ATP 1) sera bel et bien présent à l’Open d’Australie.

Novak Djokovic va bien disputer l’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem qui débutera à Melbourne le 17 janvier. Le numéro 1 mondial a indiqué ce mardi qu’il se rendait à Melbourne après avoir obtenu une dérogation.

"J’ai passé du très bon temps avec ceux que j’aime durant les vacances et aujourd’hui, je pars pour Down Under (l’Australie) grâce à une dérogation. En avant 2022", a écrit le Serbe sur sa page Instagram pour accompagner une photo de lui à l’aéroport avec un sac de raquettes.

Le doute planait quant à la présence ou non à Melbourne du Serbe, qui refuse de dire s’il a été ou non vacciné contre le coronavirus. Pour être autorisé à rentrer en Australie et participer au tournoi, les joueurs, leur entourage et les membres de leur encadrement doivent être vaccinés.

Djokovic avait renoncé à disputer l’ATP Cup, compétition par équipes nationales qui se déroule cette semaine à Sydney. Ayant obtenu le feu vert pour pouvoir se rendre en Australie, il a donc annoncé ce mardi son départ pour les antipodes.

Novak Djokovic, 34 ans, a remporté à neuf reprises l’Open d’Australie, dont il est triple tenant du titre. Il est en quête d’un 21e titre record en Grand Chelem.