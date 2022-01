Tournai: la tour Henri VIII conserve son échafaudage en 2022 (vidéo)

On annonçait son démontage imminent l’an dernier à pareille époque. Finalement, l’échafaudage de la tour Henri VIII a été restauré et restera en place. Encore quelques années…

Depuis le temps qu’il enceint la Grosse Tour, comme l’appellent les Tournaisiens, il semble faire partie intégrante du monument.

"Il", c’est, vous l’aurez deviné, cet échafaudage qui fut placé autour de la tour Henri VIII en 2008 déjà, en vue d’une restauration dont tout le monde espérait, à l’époque, qu’elle aurait lieu (très) rapidement. D’autant que le musée d’armes qui occupait le terrain depuis 1930 avait déjà déménagé huit ans auparavant.

Nous ne reviendrons pas sur les détails du partenariat qui fut élaboré dès 2006 entre la société Monument Hainaut et la Ville pour la restauration et l’affectation de l’édifice, si ce n’est pour rappeler que cet accord ne put aboutir pour diverses raisons. La principale étant l’absence de délivrance, dans le délai requis, d’un certificat de patrimoine à la suite de querelles d’experts sur le sort à réserver à ce superbe élément du château aménagé ici par le roi d’Angleterre entre 1513 et 1518.

Une histoire qui fit couler plus d’encre et de salive que de mortier et dont on sait qu’elle se solda, il y a environ deux ans, par la reprise de la propriété du monument par la Ville, cela, juste après la mise en œuvre d’un nouveau code du patrimoine préférant désormais au "fameux" certificat de patrimoine, un accompagnement tout au long du processus d’obtention du permis d’urbanisme. Un accompagnement qui, dans ce cas précis, est assuré en concertation avec l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP). Jusqu’en 2000, on entrait par cette porte pour visiter le musée des armes. EdA

Des premières réunions organisées dans le cadre de cette nouvelle réglementation, il est ressorti que la priorité des priorités consisterait à mettre urgemment le bâtiment "hors eau".

Il faudra trancher et choisir une technique

Lors de la visite que nous avons effectuée au cœur de la tour l’an dernier à la mi-janvier en compagnie du bourgmestre de Tournai, celui-ci avait annoncé que les travaux susmentionnés seraient effectués rapidement et qu’ensuite, l’échafaudage encerclant le bâtiment serait démonté afin de redonner à la tour toute la visibilité qu’elle mérite. Un an plus tard, le tablier métallique est toujours en place et les travaux de protection contre les infiltrations n’ont pas encore été réalisés.

On ne peut cependant pas dire pour autant que rien n’a été fait. Ainsi, par exemple, un nettoyage des murs a déjà été opéré. Les ouvriers communaux se sont attelés à enlever la végétation qui investissait certains interstices entre les murs (qui font tout de même 7 m d’épaisseur). L’épaisseur des murs est impressionnante et atteint 7 m en général. EdA

Plus récemment, l’échafaudage a été consolidé et rénové.

Car l’intention n’est, cette fois, plus de le démonter mais bien de l’utiliser, précisément dans le but de protéger l’édifice des intempéries, mais aussi dans le but de consolider certaines portions de murs qui le nécessitent.

Si la mise "hors eau" n’a pas encore été réalisée c’est parce qu’il subsiste un point de désaccord entre l’AWaP et la Ville de Tournai quant au type de technique à mettre en œuvre pour y parvenir.

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, avec son chef de cabinet, Thierry Lesplingard, ont dès lors décidé de se réunir au plus tôt avec l’AWaP dans le but de réaliser ces travaux préliminaires au plus vite, soit en 2022. Cette réunion doit encore avoir lieu avant la fin du mois de janvier.

Les travaux s’opéreront en plusieurs phases

La restauration de la tour s’opérera (au minimum) en trois phases, la première, que nous venons d’évoquer, concerne donc la protection de l’édifice contre les infiltrations. Une seconde sera consacrée à la restauration des murs et la troisième, celle que le public attend avec le plus d’impatience, aura trait à l’aménagement intérieur qui sera tributaire de l’utilisation qui sera faite des espaces restaurés.

Pour l’heure, rien n’est encore décidé en ce domaine et l’affectation définitive se discutera lors de réunions ultérieures avec les acteurs intéressés par ce projet. Il nous revient cependant que la volonté de la Ville s’orienterait vers un aménagement touristique relativement léger permettant toutefois de mettre en exergue la présence anglaise à Tournai. Un plan en 3D évoquant la configuration de la cité à l’époque pourrait être installé au cœur du bâtiment.

Quand on pose la question de savoir qu’elle sera le calendrier des travaux, l’autorité communale nous répond avec sagesse et prudence, mais aussi par expérience, qu’en matière d’aménagements patrimoniaux, on préfère ne pas avancer de dates précises…