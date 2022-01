Kroket, un restaurant dédié à la traditionnelle croquette, né du confinement

Inauguré ce 18 novembre, ce restaurant propose des recettes originales et variées tout en favorisant le circuit-court et le fait maison

Au coeur du quartier européen, le restaurant Kroket a ouvert ses portes il y a maintenant deux mois.

Sans surprise, la spécialité de ce restaurant, ce sont...les croquettes. Crevettes, fromage, shiitakee, bacalhau, carbonnades,... Il y en a pour tous les goûts.

Kroket, c’est avant tout l’idée d’Alexandre, Antoine et Benjamin, qui ont décidé de lancer ce concept pendant le confinement, en mars 2020. Pour commencer, ils vendent alors leurs croquettes sur Instagram.

Un an plus tard, ils souhaitent ouvrir un restaurant dédié à la croquette mais ils privilégient aussi la vente rapide étant donné les lieux, entre la place du Luxembourg et la place de Londres. "On s’est rendu compte que c’était important pour nous de proposer une offre rapide aux travailleurs du quartier qui ont parfois moins de temps à midi", explique Alexandre, un des co-fondateurs.

En plus des sept types de croquettes, le restaurant propose aussi des Kroket Bread, c’est-à-dire une croquette dans un burger.

Leurs producteurs sont plus la plupart bruxellois comme Champignons de Bruxelles, ou encore Smala Farming pour les légumes.

Pour venir déguster les fameuses croquettes, il faudra se rendre rue Caroly à Ixelles.