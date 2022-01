Van Aert et Evenepoel "ne peuvent pas continuer à s'éviter", selon Vanthourenhout

Remco Evenepoel et Wout Van Aert ne sont toujours pas réconciliés, après l'échec du dernier Mondial.

Le 26 septembre dernier, l'équipe nationale belge de cyclisme sur route a connu un revers douloureux, à domicile. Elle a vu Julian Alaphilippe triompher au terme d'une course arc-en-ciel mal maitrisée par les Belges, sur le plan tactique.

Dans la foulée, Remco Evenepoel avait émis quelques critiques dans les médias, ce qui n'a pas plu à Wout Van Aert qui était le leader désigné. Si l'affaire a fait grand bruit, seuls les deux principaux concernés connaissent leur état d'esprit et l'ampleur réelle de leur différend. Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national, en est d'ailleurs convaincu: "Ils ne peuvent pas continuer à s'éviter. C'est mon souhait de les amener à une conversation de réconciliation et je suis convaincu qu'ils y sont ouverts", explique-t-il dans le Laatste Nieuws.

D'ailleurs, Vanthourenhout aurait aimé que cette réconciliation soit actée avant l'hiver: "Nous avons essayé d'organiser une rencontre rapidement mais ce n'était pas possible en raison des obligations de Remco et des vacances de Wout. Mais la semaine prochaine, j'irai en Espagne pour quelques visites de stages, notamment chez Quick.Step-Alpha Vinyl et Jumbo-Visma. Et je vais remettre le sujet sur la table car les deux courront souvent ensemble pour l'équipe nationale, à l'avenir."

D'autant plus que le Mondial 2022 en Australie, dont le parcours a été révélé il y a quelques semaines, pourrait leur convenir à tous les deux.