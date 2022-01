Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 4 janvier 2022

Un verger-potager, un jeune camionneur et la douane sont au menu de la sélection abonnés du jour. EdA, jean-luc flemal & V-P du Waux-hall.

Les règles à suivre à la douane quand on ne vient pas d’Europe, la prison de Huy sous haute tension, un verger-potager menacé par un parking: voici une sélection de dix artices à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 4 janvier 2022.

1. Évitez de ramener de la viande de vos vacances

Depuis les accords de Schengen, on a oublié qu’il y avait des douanes. Quand on ne vient pas d’Europe, il y a des règles à suivre: maximum 20 kg de poisson, et 2 kg de miel!

2. Grève à la prison de Huy «Un microcosme haute tension»

Depuis ce lundi 22 h et jusqu’à ce soir même heure, les agents pénitentiaires de la prison de Huy sont en grève. Ils revendiquent plus de sécurité.

3. À 19 ans dans un semi-remorque: «Oui, je conduis un gros bazar comme ça»

Noah rêvait d’une carrière agricole. Il lui fallait un permis camion. En un an, ce garçon de 19 ans a obtenu le sésame CE et conduit un semi-remorque.

4. «Anéantir»: Michel Houellebecq en mode bienveillant

Dans "Anéantir", qui se passe lors de l’élection présidentielle de 2027, le sulfureux écrivain se montre apaisé, réconcilié et introspectif.

5. Garcia nouveau coach de Seraing: il doit amener la culture du travail

Son nom ne vous dit peut-être rien, c’est normal. Mais Jean-Louis Garcia va devoir faire parler de lui du côté de Seraing pour ses idées fraîches. Car le nouvel homme fort des Métallos, qui a officiellement pris le poste de T1 à Jordi Condom, n’aura que 13 rencontres de championnat pour espérer assurer le maintien.

6. Retour sur la tornade de Beauraing: le castel rouvrira au plus tard en avril

Depuis la tornade du 19 juin, les deux castels (Saint-Pierre et Sainte-Marie) sont fermés. Le déblayage a commencé et le Fonds des calamités va intervenir. De quoi penser à demain.

7. Dinant-Givet: le retour des trains, on a du mal à y croire

Belges et Français se sont mis d’accord pour une énième étude sur la réouverture de la ligne Dinant-Givet. Question: les signataires ont-ils chaussé leurs bottes pour un état des lieux sur place? Car ce serait sinon un chantier impossible, de sacrés travaux!

8. La centrale biomasse de l’UCLouvain manquera-t-elle de bois?

La ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), n’aura pas laissé transparaître son point de vue sur le recours de la Commune de Mont-Saint-Guibert contre la construction d’une centrale biomasse.

9. Un verger remplacé par un parking? Ils se mobilisent pour le sauver

Un avis d’enquête public prévoit la création de 14 places de parking à la place du verger-potager du Waux-Hall. Ses membres s’y opposent.

10. FC Bruges: «Schreuder est considéré comme un grand connaisseur»

D’assistant idéal, Alfred Schreuder (49 ans) a l’occasion de montrer qu’il peut aussi être un excellent entraîneur à la tête de Bruges! Adjoint de Steve McLaren, MPH, Michel Jansen, Co Adriaanse, Julian Nagelsmann, Huub Stevens, Erik ten Haag et Ronald Koeman, il a fréquenté différents styles de techniciens et des clubs réputés comme le FC Barcelone, jusqu’à la fin octobre, ou l’Ajax Amsterdam, avec une demi-finale de la C1 en 2019, à son actif.

