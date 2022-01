Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mardi 4 janvier en Belgique et dans le monde

Comment évoluent la pandémie de coronavirus, le variant Omicron et la campagne de vaccination en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce mardi 4 janvier.

1. Belgique

Codeco du jeudi 6 janvier 2022: l’allégement de la quarantaine au menu

Au prochain comité de concertation consacré à la pandémie de coronavirus en Belgique, on discutera de la réduction de la durée de la quarantaine et de l’adaptation des jauges dans le secteur culturel.

+ LIRE ICI

Chiffres Covid: la moyenne des cas en hausse, ça remonte aussi en soins intensifs

La 5e vague de l’épidémie de coronavirus en Belgique initiée la semaine passée se confirme nettement.

+ LIRE ICI

La Belgique achète 20.000 doses de traitements anticovid

Pfizer et Merck vont livrer à la Belgique 20.000 doses d’antiviraux destinés à empêcher les formes graves.

+ LIRE ICI

Quand les experts s’invitent dans le débat politique… en 280 caractères

Du monde des médias à la sphère politique, certains experts occupent un espace de plus en plus conséquent, de plus en plus influent aussi. Décryptage d’un phénomène exacerbé en temps de crise.

+ LIRE ICI

Moins d’infractions à l’obligation de télétravail

Le 20 novembre actait le retour au télétravail obligatoire, avec la permission pour chaque travailleur concerné de se rendre malgré tout à son boulot à raison d’un jour par semaine maximum. 4.000 contrôles ont été effectués depuis lors.

+ LIRE ICI

3. Monde

France: suspension surprise de l’examen du projet de loi sur le pass vaccinal

Une majorité de députés refusant la poursuite des débats, l’examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal en France a fait l’objet d’une suspension surprise par l’Assemblée ce lundi soir.

+ LIRE ICI

L’armée arrive en renfort au Québec pour la vaccination

L’armée canadienne a été déployée en renfort lundi au Québec pour fournir une aide logistique à la campagne de vaccination contre le Covid-19, dans le contexte d’une forte augmentation des cas liée à la propagation du variant Omicron.

+ LIRE ICI

Australie: record de cas de Covid lié à Omicron, ruée sur les tests

L’Australie a enregistré plus de 47.000 infections au cours des dernières 24 heures, contre environ 38.000 cas la veille, le variant Omicron représentant une grande partie de celles-ci.

+ LIRE ICI

Un journaliste pris à partie dans une manif antivax: «On devrait vous péter la gueule»

Paul Larrouturou, journaliste pour LCI, a tenté hier soir de recueillir les avis des manifestants opposés à l’obligation vaccinale. Il a été accueilli fraîchement.

+ LIRE ICI

Record mondial de plus d’un million de cas Covid par jour aux Etats-Unis

Coronavirus: un record mondial de plus d’un million de cas quotidiens a été constaté aux Etats-Unis, alors que le Dr Anthony Fauci évoquait dimanche une courbe "presque verticale".

+LIRE ICI

3. Sport

Gianluigi Buffon positif au Covid

Le légendaire gardien de but italien Gianluigi Buffon a été testé positif au coronavirus, a indiqué ce mardi son club de Parme, qui évolue en Serie B. Il a été placé en isolement.

+ LIRE ICI

Djokovic en route pour l’Open d’Australie avec une dérogation médicale

Le N.1 mondial Novak Djokovic, qui n’a jamais communiqué sur son statut vaccinal, a annoncé ce mardi sur les réseaux sociaux qu’il partait pour l’Australie grâce à une "dérogation" qui lui permettra de jouer l’Open d’Australie (17-30 janvier).

+ LIRE ICI