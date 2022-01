La petite pique de Gary Neville à Romelu Lukaku: "Je ne pense pas qu’il était le joueur le plus professionnel de l’effectif"

L'ex-gloire de Manchester United est revenu sur l'actualité concernant le Diable.

Gary Neville, légende de Manchester United, reste un grand observateur de la Premier League puisqu'il est à présent consultant de Sky Sports. Celui qui n'a pas toujours sa langue dans sa poche (il vient d'ailleurs dernièrement de démonter Cristiano Ronaldo en personne) a commenté l'actualité autour de Romelu Lukaku. Le Belge s'est en effet plongé dans un bourbier à Chelsea suite à une interview qu'il a accordée à un média italien et dans laquelle il juge sa situation actuelle "malheureuse", remettant également en question les choix de son entraîneur Thomas Tuchel. Face à la polémique, ce dernier a préféré se passer des services du Belge ce week-end dans le choc face à Liverpool (2-2) et une rencontre entre les deux parties est attendue ce lundi.

Toujours est-il que Gary Neville, lui, a défendu Romelu Lukaku d'une certaine façon. "J’ai toujours appelé les joueurs à être plus authentique, à être plus honnête. Dans ce sens, nous devons applaudir Lukaku pour avoir été assez courageux pour dire ce qu’il ressent. Il est expérimenté. Nous devons bien imaginer qu’il sait que ces mots vont faire parler, qu’ils auraient de l’impact", a ainsi commenté sur Sky Sports l'ancien défenseur de ManU, selon des propos relayés par la RTBF.

Mais Gary Neville estime que le Belge a néanmoins sans doute été trop loin et qu'il devrait présenter des excuses. "Si j’étais fan, coach ou dirigeant de Chelsea, Je me sentirais réellement déçu. Déçu qu’il dise cela, alors que vous avez beaucoup investi pour le faire venir en début de saison. Ce que j’attendrais de Lukaku dans les prochains jours, ce sont des excuses. Ce qu’on peut espérer maintenant c’est finalement plus de vérité. Qu’il dise: 'Ecoutez, J’ai dit les mots que j’ai dits. Peut-être que j’aurai dû les garder pour moi mais c’était la vérité'.Il doit cependant aller s’excuser auprès de ses coéquipiers pour la polémique qu’il a créée juste avant la préparation d’un grand match. Le mieux à faire est d’aller demander pardon au vestiaire."

Et la suite? Pour Gary Neville, l'avenir de Big Rom' se situe bien à Chelsea. "Je ne crois pas qu'il sera transféré. Il va être réintégré. Je l’ai vécu à plusieurs reprises à Manchester United. Certains joueurs ont été écartés et sont finalement revenus pour bien performer. Je pense que nous allons voir un Lukaku différent", confie ainsi l'ancien joueur.

Une petite pique pour conclure

Si Gary Neville se montre donc plutôt optimiste par rapport à la situation de Lukaku, il n'en a pas moins terminé son intervention par une petite pique à l'adresse du Belge, en référence à la période où l'attaquant belge a quitté Manchester United. "Romelu Lukaku était dans mon club et je n'ai pas du tout versé une larme quand il l'a quitté. Il n'avait pas dit ouvertement à l'époque qu'il voulait partir mais ça se voyait. Il ne voulait plus être là, il n'était plus engagé".

Et Neville d'ajouter: "Je ne pense pas qu'il était le joueurs le plus professionnel de l'effectif. Je savais que c'était un joueur exceptionnel et je savais qu'il allait marquer plein de buts partout où il irait, mais il n'était pas fait pour Manchester United."