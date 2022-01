Philippe Clement arrive à Monaco: "J’ai senti que c’était le bon moment de saisir ma chance"

Philippe Clement aura marqué l’histoire du Club de Bruges. Arrivé chez les Blauw & Zwart fort d’un titre de champion de Belgique avec le KRC Genk, il en a acquis deux autres avec les Brugeois dans la foulée.

Le technicien a toutefois choisi de quitter le Jan Breydel stadion à la mi-saison pour tenter sa chance à l’étranger. Lundi, l’ancien Diable Rouge a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024 en faveur de l’AS Monaco.

"Le Club de Bruges est ‘mon club’. Je me suis toujours senti chez moi ici et j’ai eu une fantastique relation avec les supporters", a dit Clement sur le site du FCB, club où il a aussi évolué comme joueur pendant dix ans entre 1999 et 2009. "J’ai reçu l’opportunité de rejoindre un club du très haut niveau en France et j’ai senti que c’était le bon moment pour la saisir. Je garderai un excellent souvenir de mon passage au Club et continuerai de suivre les performances de l’équipe."

"Philippe a franchi toutes les étapes au sein du club, d’adjoint à entraîneur principal", a dit Vincent Mannaert. "Outre nos jeunes joueurs, nous sommes fiers d’aussi voir évoluer de talentueux entraîneurs. Nous souhaitons le meilleur à Philippe Clement dans cette nouvelle étape de sa carrière."