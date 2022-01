Farid répond à votre question météo: voici les quantités d’eau attendues par régions suite aux fortes pluies

La question du jour nous vient de Joëlle de Bruxelles: "Salut Farid, doit-on craindre des inondations comparables à l’année passée sur le sud du pays? Merci d’avance, je m’inquiète un peu!". Farid répond et donne son bulletin du jour.

Salut Joëlle, je vais te rassurer puisque la situation ne sera en rien comparable à l’année passée. Cependant, on attend sur le sud localement près d’un mois de pluie au passage d’un front ondulant. Ce dernier sera très actif et abordera le pays lundi soir pour ne le quitter que mardi fin de journée.

Les régions les plus touchées seront en effet au sud avec grosso modo: 2 à 10 L sur les Flandres, le nord et l’ouest de Bruxelles; 10 à 25 L sur le Hainaut central, les Brabants jusqu’au Limbourg; 25 à 40 L sur le sud Hainaut, l’entre Sambre et Meuse jusque la province de Liège; 35 à 60 L sur la botte du Hainaut, les provinces de Namur et Luxembourg avec une préférence pour la vallée de la Semois et le Condroz + sud Namur.

Pas de panique mais de petits débordements seront possibles, on va surveiller ça de près.

Et ailleurs sur le pays?

Il continuera de pleuvoir avec l’ondulation de cette perturbation. Les quantités d’eau seront élevées avec possiblement 15-25 L sur un axe Hainaut-Bruxelles, 30-40 L le long de l’entre Sambre et Meuse et ça montera encore au sud. Possibilité de 40 à 50 L sur les hauteurs de la botte et de Namur voire même plus de 60 L sur le sud de l’Ardenne et la province de Luxembourg.

En cours d’après-midi, l’air plus froid se rabattra sur le pays avec plus que 6°C en plaine après 16H et un régime d’averses qui prendra le relais. Fin d’après-midi, un temps plus sec reviendra par les Flandres alors qu’il pleuvra encore un peu sur le massif ardennais. Au-dessus de 550 m, une petite pellicule pourra se poser durant la nuit suivante! Larges éclaircies ailleurs mais gel quasi généralisé, prudence sur les routes