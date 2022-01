Codeco du jeudi 6 janvier 2022: l'allégement de la quarantaine au menu

Au prochain comité de concertation consacré à la pandémie de coronavirus en Belgique, on discutera de la réduction de la durée de la quarantaine et de l’adaptation des jauges dans le secteur culturel.

La réduction de la durée de la quarantaine, de 10 à 7 jours, devrait figurer au menu du prochain comité de concertation qui se tiendra jeudi à 9h30. Les ministres de la Santé des différents niveaux de pouvoir devaient déjà se pencher sur la question lundi soir et poursuivent les discussions ce mardi.

Face à l’explosion des cas de contamination au variant Omicron, plusieurs pays dont l’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni et la France, ont déjà allégé les règles d’isolement des cas positifs et cas contacts afin d’éviter la paralysie économique consécutive aux arrêts de travail et mises en quarantaine en cascade.

Après la FEB, l’organisation flamande des indépendants (Unizo) a plaidé lundi pour un assouplissement des règles de quarantaine. "Si les autorités n’interviennent pas rapidement, nous nous dirigeons à court terme vers un problème d’absentéisme insurmontable pour nos entreprises. Et cela risque de tourner à la catastrophe lorsque les écoles rouvriront la semaine prochaine", déclare Danny Van Assche, le responsable de l’Unizo.

Probabilité de contaminer réduite

Pour l’épidémiologiste Yves Coppieters, l’allégement des règles d’isolement est envisageable: "Il s’agit de trouver l’équilibre entre l’arrêt de la société versus le risque que l’on prend en laissant circuler des gens positifs. Omicron est très contaminant mais moins létal que Delta. Il entraîne plus de formes ORL et moins de formes pulmonaires graves. Ce variant n’a pas changé les caractéristiques cliniques: on est contagieux 2 à 3 jours avant les symptômes et entre 3 et 5 jours après les symptômes. Même si certaines personnes continuent à avoir une charge virale après 5, 7 voire 10 jours, cela concernera une faible proportion de la population. Étant donné le pourcentage élevé de personnes vaccinées, la charge virale sera plus faible. La probabilité de contaminer est donc réduite et le sera d’autant plus si dans la période qui suit la levée de la quarantaine raccourcie, on applique des mesures plus fortes en termes de gestes barrières: il faut vraiment que les gens jouent le jeu, qu’ils portent le masque pendant quelques jours dès qu’ils sortent de quarantaine."

Faut-il adapter les règles en fonction du statut vaccinal comme cela se fait en France où la réduction de la quarantaine ne s’applique qu’aux personnes complètement vaccinées? "Faire une distinction entre vaccinés et non vaccinés est à mon avis une erreur. Fondamentalement, si vous faites votre test à jour 5 et qu’il est négatif, il est négatif que vous soyez vacciné ou pas. Des mesures différenciées servent essentiellement à faire passer le message que la vie des non vaccinés reste plus compliquée que celle des vaccinés."

Pour le professeur de santé publique de l’ULB, il convient également d’adapter la stratégie de tracing : "Le suivi de contacts est important mais il faut revoir les critères. Cela n’a pas de sens de demander à des personnes asymptomatiques de se faire tester… Mais il faut les prévenir qu’elles ont été en contact avec une personne positive et leur recommander d’aller se faire tester au moindre symptôme."