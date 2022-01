Covid: le Codeco de ce jeudi 6 janvier 2022 débutera à 9h30

Le nouveau comité de concertation qui doit réévaluer les mesures en vigueur contre la pandémie de coronavirus en Belgique se réunira ce jeudi matin.

Il y a d’abord eu le Codeco du mercredu 22 décembre, celui qui resteignait notamment le secteur culturel. Suite à un recours introduit par ce dernier devant le Conseil d’État, un nouveau comité de concertation s’est tenu de manière électronique mercredi 29 décembre pour un rétropédalage.

Comme fin novembre, on a droit à un 3e Codeco en 3 semaines puisque les principaux responsables des autorités politiques du pays se réunissent, comme confirmé dimanche, encore une fois ce jeudi 6 janvier 2022. Ce comité de concertation regroupant les représentants des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux aura lieu en matinée cette fois puisque le début des discussions est prévu à 9h30.

Pas d’assouplissements en vue a priori

Au menu: l’évolution de la situation épidémiologique qui se dégrade depuis que le variant Omicron du coronavirus est devenu dominant en Belgique. Le dernier bilan Covid publié ce lundi matinfait état de plus 10.000 contaminations en moyenne par jour, là où on était redescendu à 6.200 lors de la décrue de la 4e vague. Le rebond risque de se poursuivre ces prochains jours. De quoi conduire le Codeco à prendre de nouvelles mesures?

D’éventuels assouplissements ne seraient en tout cas pas envisagés vu la forte progression des contaminations. Il sera davantage question d’un "planning" offrant des perspectives. Pour les événements de masse, le travail devrait se faire en fonction de jauges, étape par étape, à la manière de ce qui avait été décidé pour le "plan été" de l’an passé.

Les décideurs vont donc faire le point sur les mesures en vigueur et analyseront leur effet au regard de deux paramètres: la progression du variant Omicron et son effet aussi bien sur les contaminations que les hospitalisations, et la progression de la vaccination en dose de rappel contre le Covid-19. La situation dans les différents secteurs soumis à des restrictions sera évaluée, non seulement la culture mais aussi le sport, dont les compétitions sont privées de public, ou encore le monde de la nuit.

Pour rappel, un autre Codeco est déjà planifié pour mi-janvier et la réunion s’inscrira dans l’idée d’un baromètre offrant une plus grande visibilité à long terme sur les mesures à prendre et le moment de les décider. Il n’est pas question seulement de restrictions ou d’assouplissements, mais également de l’approvisionnement en vaccins et en matériel de test, et de l’infrastructure nécessaire pour vacciner et tester.