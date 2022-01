Internet + TV + mobile: les 4 meilleurs packs de 2022

Le triple play Internet, TV et mobile fait l’objet d’un âpre combat entre opérateurs télécoms sur le territoire wallon. VAKSMANV – stock.adobe.com

Les prix changent, les services aussi, pour les abonnements triple play des opérateurs Proximus, Orange, VOO et sa sous-marque Zuny.

C’est l’un des packs télécoms les plus appréciés des clients wallons des opérateurs: l’abonnement qui marie Internet, la TV digitale et le mobile. En 2021, ce petit monde du triple play a connu de sérieux bouleversements: augmentation des tarifs VOO en juillet 2021, lancement de la TV light d’Orange en août 2021, annonce de la hausse de tarifs Orange en novembre 2021.

Dans ces conditions revues et corrigées, qui de Proximus, Orange, VOO et Zuny (VOO) proposent les meilleurs packs triple play en 2022?

Nous comparons dans le tableau ci-dessous 34 abonnements Internet + TV + mobile qui s’appuient exclusivement sur les réseaux câblés, en opposition à l’offre nomade Tadaam (Telenet) qui fait appel au réseau mobile de Base.

Nous distinguons dans ce tableau:

– Les abonnements avec vitesse standard (jusqu’à 150 Mbps, mégabit par seconde)

– Les abonnements avec vitesse rapide (à partir de 200 Mbps et jusqu’à 1 Gbps, gigabit par seconde)

Attention, la vitesse rapide n’est pas nécessairement disponible pour vous. Il faut que votre domicile puisse être connecté à la fibre de Proximus ou au câble de VOO, qui alimente les "abos" VOO, Zuny et Orange.

Nous indiquons aussi dans ce tableau le prix des cartes SIM supplémentaires. Pourquoi? Les opérateurs accordent des tarifs préférentiels aux abonnements mobiles ajoutés au sein d’un même pack. C’est une façon pour Proximus de faire la différence, comme le montre après le tableau la sélection des 4 meilleurs packs.

1. Le pack Internet + TV + mobile le plus équilibré

Notre choix. Orange Love Trio Rapide Go Plus. 68€ par mois. Internet 150 Mbps. TV jusqu’à 70 chaînes. 1 carte SIM appels illimités, 10 GB de data.

Tant que vous ne greffez pas d’autres cartes SIM à ce pack, cet abonnement d’Orange est le plus complet à ce niveau de prix. Internet est délivré à la maison à vitesse très satisfaisante (150 Mbps) et assorti d’un volume de téléchargement illimité. Le décodeur TV délivre une sélection classique de 70 chaînes. Le mobile combine appels illimités et un volume généreux de data (10 GB).

2. Le pack Internet + TV + mobile le plus généreux

Notre choix. VOO Trio Max Net + TV + Mobile. 88€ par mois. Internet 400 Mbps. TV 70 chaînes + choix d’un extra TV (Be tv, VOO sport world, Family Fun). 1 carte SIM appels illimités, 15 GB.

Le choix d’une option TV gratuite fait toute la différence dans ce pack exhaustif et généreux de VOO. Pour le même prix par mois, Orange propose exactement la même chose… à l’exception de ce bonus TV à choisir entre Be tv, VOO sport world et le bouquet Family Fun.

3. Le pack Internet + TV + mobile le plus économique

Notre choix. Orange Love Trio TV Lite Rapide Go Light. 55,50€ par mois. Internet 150 Mbps. TV jusqu’à 20 chaînes. 1 carte SIM 150 minutes, 1,5 GB.

Pour réduire le prix d’un pack triple play, il existe désormais un deuxième levier en marge des conditions de l’abonnement mobile: le nombre de chaînes. L’option TV Lite d’Orange réduit la voilure et par conséquent le prix, pour tomber jusqu’à 55,50€ par mois, tout en conservant une vitesse Internet sensiblement au-dessus de la moyenne.

4. Le pack Internet + TV + mobile le plus familial

Notre choix. Proximus Flex Mobile 5 GB. 74,99€ par mois. Internet 100 Mbps. TV + de 80 chaînes. 1 carte SIM appels illimités et 5 GB de data. À partir de 9€ la carte SIM supplémentaire (appels illimités, 5 GB).

Avec sa carte SIM supplémentaire facturée 9€ l’unité (appels illimités, 5 GB), le pack Flex de Proximus devient moins cher que ses concurrents directs dès l’ajout d’un deuxième ou d’un troisième abonnement mobile. C’est la formule de référence pour les familles.

Exemple:

– Proximus Flex Mobile 5 GB avec 3 cartes SIM (appels illimités, 5 GB) coûte 92,99€ par mois.

– Orange Love Trio Rapide Go Plus avec 3 cartes SIM (appels illimités, 10 GB) coûte 100€ par mois, avec un bonus de volume par rapport à Proximus.