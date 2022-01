Travaux du tram place Saint-Lambert: déviations des lignes de bus

Après la mi-janvier, les travaux d’aménagement débuteront place Saint-Lambert, avec un impact sur la mobilité.

Les travaux du tram se poursuivent en Cité ardente avec une étape importante à venir en centre-ville puisque après la mi-janvier, les travaux d'aménagement du tram démarreront place Saint-Lambert, avec un impact sur la mobilité, notamment au niveau des terminus et lignes de bus.

Ces travaux se dérouleront en plusieurs phases dont les détails peuvent être consultés sur le tram.be.

Durant ces travaux, les lignes présentes aux terminus de la place Saint-Lambert et de l’Opéra seront déplacées et réparties en 5 localisations distinctes.

1. Un terminus provisoire, toujours situé place Saint-Lambert, mais reculé de quelques mètres vers l’entrée du tunnel, sera instauré, autour d’un giratoire provisoire crée par le Constructeur du tram, Tram’ardent. Seront maintenus à cet endroit les arrêts des lignes 12, 19, 53, 61, 81, 39, 70, 71, 72, 75, 175 et 88. Concrètement, l’embarquement et le débarquement des lignes 12, 19, 53, 61 et 81 s’effectuera aux arrêts actuels des lignes 53, 61 et 81 présents face à l’Espace TEC, en sortant du tunnel. L’embarquement et le débarquement des lignes 39, 70, 71, 72, 75, 175 et 88 se réalisera, quant à lui, à l’arrêt existant des lignes 70, 71, 72, 175 et 88 situés, avant l’entrée dans le tunnel, à proximité de l’Archéoforum.

2. Un terminus au Cadran sera également établi, aux arrêts actuels du même nom. Y seront présents les arrêts des lignes 73, 74 (De Lijn), 174, 82, 83, 84 et 85, à une distance d’environ 400 mètres des anciens arrêts de la place Saint-Lambert (6 minutes de marche). Le débarquement de ces lignes s’effectuera dans le sens descendant vers la place Saint-Lambert, à un arrêt provisoire implanté un peu avant l’entrée du parking Saint-Lambert.

3. Les arrêts des lignes 1 et 4 seront déplacés à l’Opéra (à 350 mètres – 4 minutes de marche) où seule la ligne 48 conservera son terminus.

4. Les lignes 9, 25, 27, 30, 64, 65, 90, 94 et 377 seront déplacées à un terminus provisoire aménagé à l’arrêt " LIEGE rue Darchis ", situé au croisement de l’avenue Maurice Destenay et du boulevard d’Avroy (à 850 mètres – 11 minutes de marche). Les lignes 1, 4 et 48 ne s’arrêteront pas à ce terminus provisoire. Par contre, les lignes 20, 21, 22 et 23 y effectueront bien un passage mais conserveront leur terminus au Pont d’Avroy. Les quais du terminus Darchis étant très longs, il est conseillé aux clients dont les lignes seront limitées à Darchis et souhaitant poursuivre leur voyage vers le centre, d’emprunter une correspondance avec les lignes 1, 4 ou 48 à l’arrêt " LIEGE Charlemagne ".

5. La ligne 24 sera déplacée au terminus provisoire quai Roosevelt, à environ 800 mètres (10 minutes de marche), avec les lignes 5, 6,7, 78 et 134. Le dimanche, comme c’est le cas actuellement, le terminus de ces lignes, en ce compris la ligne 24, s’effectuera place de l’Yser, en raison de la tenue de la Batte.

Particularité: la ligne E69 verra son terminus déplacé Gare des Guillemins.

Déviations des lignes 1 et 4

Les lignes 1 et 4 seront également déviées entre la place des Déportés et le boulevard de la Sauvenière.

· Vers la gare des Guillemins pour la ligne 1 et vers d’Harscamps pour la ligne 4, les bus emprunteront, à partir de la Place des Déportés, le quai Saint-Léonard et la rue de la Régence avec un passage par l’Opéra, sur le même quai que la ligne 48, l’itinéraire suivant restant inchangé.

· Vers Coronmeuse pour la ligne 1 et vers Bavière pour la ligne 4, les bus emprunteront, à partir de l’Opéra, la rue de l’Université, la place du XX août, le quai Paul Van Hoegaarden jusqu’au au rond-point Prémontrés et puis ensuite les quais de Maestricht et Saint-Léonard, l’itinéraire se normalisant à partir de la place des Déportés.

Pour la ligne 1, les arrêts " LIEGE Pl. Crève-Cœur ", " LIEGE R. Velbruck ", " LIEGE St-Jean-Baptise " et " LIEGE Grand Curtius " seront supprimés et reportés aux arrêts " LIEGE rue Hongrée " ou " LIEGE rue de la Cité ".

Les arrêts " LIEGE Pl. du marché " et " LIEGE Pl. St-Lambert " seront supprimés et reportés à l’arrêt " LIEGE Opéra ".

Pour la ligne 4, les arrêts " LIEGE Pl. Crève-Cœur " et " LIEGE R. Velbruck " seront supprimés et reportés aux arrêts " LIEGE rue Hongrée " ou " LIEGE rue de la Cité ". Les arrêts " LIEGE Pl. du marché " et " LIEGE Pl. St-Lambert " seront supprimés et reportés à l’arrêt " LIEGE Opéra ".