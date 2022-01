Qu’est-ce que le "Flurona", la fusion entre la grippe et le Covid détectée en Israël?

Un premier cas de double infection au Covid et à la grippe a été détecté en Israël, suscitant l’inquiétude des autorités sanitaires du pays. On fait le point sur cette nouvelle maladie surnommée "Flurona".

Après les variants Delta et Omicron, le "Flurona" sera-t-elle la nouvelle source d’inquiétude des experts?

Alors qu’Israël vient de commencer à administrer une 4e dose de vaccin aux 60 ans et plus, les autorités de l’État hébreu ont annoncé qu’une femme avait été infectée à la fois par la grippe saisonnière et par le Covid-19.

Une patiente enceinte et non vaccinée

Heureusement, cette femme enceinte et non vaccinée ne présentait que des symptômes bénins, rapporte le média The Times of Israel. La patiente a pu quitter l’hôpital Beilinson de Petah Tikva "en bonne santé" jeudi dernier.

Surnommé "Flurona" - contraction de "Flu" (grippe en anglais) et de "corona" -, ce cas de double infection est une première en Israël. Mais cette femme ne serait pas la première au monde à présenter les symptômes des deux maladies en même temps. En effet, des cas similaires ont été répertoriés aux États-Unis dès le printemps 2020.

La crainte d’une double épidémie

Contrairement à la Belgique, où la grippe circule actuellement très faiblement, ce virus fait des ravages en Israël. Ces dernières semaines, le pays a en effet connu une "augmentation inquiétante" de cas de grippe avec près de 2.000 personnes hospitalisées. De quoi faire craindre une double épidémie aux autorités israéliennes.

"C’est la même maladie, déclare Arnon Vizhnitser, directeur du service de gynécologie de l’hôpital Beilinson. Elles sont virales et provoquent des difficultés respiratoires puisque toutes deux attaquent les voies respiratoires supérieures."

Des analyses et une enquête ont été lancées par le ministère de la Santé pour évaluer si cette inquiétante fusion entre le Covid et la grippe pouvait provoquer une maladie plus grave.

Les conseils de l’OMS pour éviter une double infection

En septembre dernier, l’Organisation mondiale de la Santé alertait déjà sur la possibilité "d’attraper les deux maladies en même temps" dans une publication sur son site internet.

Pour éviter l’hospitalisation et les formes graves du Covid-19 et de la grippe, l’OMS conseille de "se faire vacciner avec les deux vaccins" et de "continuer à suivre les mesures de prévention" (distance, masque, bonne ventilation et lavage des mains).